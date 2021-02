Viajar es vivir, vivir es viajar

Uno de los intelectuales modernos que ha hablado sobre el significado del turismo más allá de las estadísticas, los datos económicos, las proyecciones o las tendencias es Mauricio Wiesenthal, un español que ha encontrado en la experiencia de viajar uno de los ideales del ser humano desde siempre; la belleza. “El viajero no busca la verdad sino la belleza” escribe en su libro El esnobismo de las golondrinas. La modernidad nos ha saturado de verdades gracias a los medios de comunicación masiva y a las redes sociales; verdades en sí mismas unas, y otras que son creadas con un fin de aceptación masivo para impulsar una causa específica (las famosas fake news) y que, a pesar de sus dudosa «veracidad» intrínseca, terminan siendo consideradas como certezas por un sector de la sociedad.

Está en la naturaleza de las personas la búsqueda de la verdad, y es por ello por lo que el consumo de información es ávido y creciente, pero la belleza también lo es, y en un aparente sentido de futilidad que los tiempos actuales le han impuesto bajo la premisa de que sólo lo que produce bienestar material es importante, hemos dejado de buscarla con el mismo ahínco que la riqueza.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Viajar es una forma de desorden, de caos, un cúmulo de imprevistos que, a pesar de tener itinerarios definidos y organizados, éstos no terminan de ser implementados con exactitud. Un viaje en carretera está sujeto al tráfico, a las pinchaduras, a las excesivas paradas, a las inclemencias del tiempo y a un sin fin de factores que modifican su curso. Los viajes en avión no corren distinta suerte; los retrasos y cancelaciones son comunes y así sucede con cada uno de los medios de transporte que utilicemos. En el destino, la realidad no es muy diferente, las cosas cambian de acuerdo con las circunstancias: dónde comer, qué lugares visitar, a qué hora, etcétera, y cada una, proporcionalmente cambiante al número de integrantes que compongan el viaje. Pero a pesar del caos que podría significar emprender un viaje, sigue siendo una de nuestras actividades favoritas. ¿Porqué?

Wiesenthal encuentra la respuesta a esta pregunta en la capacidad creativa del ser humano, porque ­–dice– que el desorden “es el estado más perfecto para crear”. Romper con el orden establecido de nuestras vidas nos lleva a un proceso de renovación que nos lleva a observar nuestra existencia desde una perspectiva fresca y diferente; las posibilidades que la vida nos ofrece más allá de la rutina que ciega y los problemas cotidianos que nublan nuestro juicio, se tornan infinitas y alentadoras. Por eso viajar es importante, no solamente necesario.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Ante la incertidumbre de los tiempos en que vivimos, nuestra esencia como personas se mantiene intacta; el instinto de supervivencia nos lleva a cuidarnos con responsabilidad, a proteger a nuestros seres queridos, a buscar el sustento de nuestras familias pero también nos lleva a anhelar aquello que alimenta el espíritu, los valores que nos recuerdan nuestra diferencia con el resto de las criaturas: la búsqueda de la belleza, esto es; a apreciar un bonito paisaje, a reconocer un acto de bondad, a bailar, a escuchar una pieza de música, a enamorarnos, a compartir un beso o un abrazo fraterno. Es necesario darnos el tiempo para mirar las cosas desde nuevas perspectivas. La vida es un viaje, lleno de momentos inesperados, –caóticos algunos como ahora–, pero no deja de ser una experiencia que nos enriquece y alimenta nuestra creatividad, y por lo tanto hay que vivirla emprendiendo el viaje cada día en búsqueda de crecimiento personal aprovechando el caos que el presente nos impone y que nos confronta con nosotros mismos, el riesgo de no hacerlo es anquilosarnos y morir cada día; por ello, citando nuevamente a Wiesenthal: “Vayamos, pues, de viaje; que morir es lo último que uno debe hacer en la vida”.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Luis Javier Álvarez Alfeirán es Director de Le Cordon Bleu Anáhuac*

Correo: [email protected]

Twitter: @DirectorLCBMx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.