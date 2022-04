Reforma eléctrica, necesaria para reponer enmienda injusta y corrupta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma eléctrica es necesaria para revertir los efectos negativos de la enmienda al sector energético ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014 basada en la corrupción.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal concedió que su gobierno está dispuesto a negociar su iniciativa, que busca dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un 54% del mercado eléctrico y dar sólo el 46% a la iniciativa privada, siempre y cuando hayan coincidencias con la oposición.

“Sí hay apertura, siempre y cuando existan coincidencias. Hace falta la reforma, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal que, mediante corrupción, se modificaban las leyes para beneficiar de grupos de intereses creados, en contra de los intereses del pueblo”, reprochó el titular del Ejecutivo federal.

“Ya lo hemos dicho, de 110 contratos, dos están funcionado, operando, todo lo demás fue pura especulación, vender las acciones en el mercado financiero. Los que recibieron las concesiones ya muchos se deshicieron de ellas, pero se quedaron con muchísima utilidad. No nos estamos metiendo en eso, se están respetando esas concesiones”, sostuvo.

Hoy, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que resolver la constitucionalidad de Ley de la Industria Eléctrica que busca que la CFE tenga preferencia en el despacho de energía en el sistema nacional.

Al igual que ayer, López Obrador hizo un llamado a los legisladores del PRI a definirse y hacer justicia a su pasado donde Lázaro Cárdenas expropió a la industria petrólera y Adolfo López Mateos la del sector eléctrico ante el abuso de las empresas extranjeras.

“El PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras, no hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política del General Cárdenas”, justificó el presidente de la República.

