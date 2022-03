Reforma migratoria en EU, necesaria para fuerza de trabajo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos puede ayudar a consolidar a América del Norte como una potencia económica ya que las naciones contarían con la fuerza de trabajo para detonar el crecimiento de sus países.

Ayer, durante su mensaje por el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden urgió al Congreso de su país la necesidad de aprobar una reforma que regularice el estatus de millones de migrantes al tiempo que se garantiza la seguridad en sus fronteras.

“Me pareció adecuado, correcto, oportuno, el mensaje del presidente Biden sobretodo en el tema de el control de las armas, ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria.

“Me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas y es lo que hemos venido planteando. No se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva si no contamos con fuerza de trabajo”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario federal celebró la postura de su homólogo estadounidense y confió en que pronto se discuta una propuesta de reforma migratoria que cuente con el respaldo de los partidos Republicano y Demócrata a fin de contar con una regulación lo más pronto posible.

“Ojalá y se promueva pronto para que se cuente con el apoyo de los legisladores del Partido Demócrata y del Republicano y nosotros poder saber como mexicanos quiénes ayudan, apoyan a nuestros paisanos y quiénes son antimexicanos, quiénes están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación”, señaló.

Respecto a la reunión que tuvo ayer con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, detalló que fue para analizar una agenda de trabajo entorno a la migración en el sur del país en la cual el diplomático participará.

“El embajador nos va a acompañar a una reunión en la frontera sur, en Tapachula, quedamos en eso, dentro de 10, 12 días, vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio”, apuntó.

Descartó que en este encuentro se haya tratado el reclamó hecho al secretario de Estado, Antony Blinken, quien pidió al gobierno mexicano hacerse responsable por los asesinatos de periodistas, y que el jefe del Estado mexicano acusó de injerencista.

“No, pero eso ya lo hemos expresado, es muy claro, nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos, de manera injerencista, está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política, conservadora, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras”, reiteró AMLO.

