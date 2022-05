Registran sismo leve en Oaxaca; no ameritó alerta sísmica en CDMX

Un sismo de magnitud 5.5 tuvo epicentro esta tarde en la costa de Oaxaca y fue casi imperceptible en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional había informado preliminarmente que la magnitud había sido de 5.8, pero después corrigió a 5.5. SISMO Magnitud 5.5 Loc 41 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX 25/05/22 16:43:02 Lat 16.11 Lon -95.99 Pf 12 km pic.twitter.com/ScpicecQXe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 25, 2022

En la CDMX no se activó la alerta sísmica del gobierno capitalino, pero sí la de la aplicación Skyalert y algunas otras particulares, por lo que en algunas partes de la ciudad hubo personas que salieron de edificios.

Personas salieron a la calle en la Colonia Anzures de la Ciudad de México. Foto: Fernando Luna.

El gobierno capitalino señaló vía redes sociales que el sismo no ameritó la activación de la alerta de los altavoces de la ciudad. De acuerdo con la información emitida por @SismologicoMX; el sismo detectado NO AMERITÓ la activación de la #AlertaSísmica a través de los altavoces de la #CDMX. — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 25, 2022

No obstante, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se activaron los protocolos de sismo, los cuales incluyen vuelos de helicópteros para detectar daños, como reportó, a su vez, el secretario de Seguridad local, Omar García Harfuch. Inicia vuelo de 5 cóndores para evaluar posibles daños por el sismo que acaba de ocurrir en CDMX. Reportamos un sismo con Magnitud preliminar de 5.8. Costas de Oaxaca (Huatulco)— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 25, 2022

Por su parte, el Metro capitalino indicó que el servicio opera con normalidad y todas las estaciones de la red se encuentran abiertas.

En Oaxaca, de igual forma, las autoridades estatales iniciaron un monitoreo con municipios de las regiones de la Cuenca, Costa, Istmo y la Mixteca, sin que reporten daños por el sismo.

Derivado del #Sismo registrado en la entidad, a través del @Oaxaca_9_1_1 y Centro de Control y Comando (C2) #Cuenca, #Costa, #Istmo y #Mixteca, se realiza monitoreo con municipios, sin que hasta el momento se reporten daños. #Oaxaca— Sría. Seg. Púb. Oax. (@SSP_GobOax) May 25, 2022

