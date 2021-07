Abren registro para vacuna contra Covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años; así se hace

Si tienes entre 18 y 29 años de edad, llegó el momento de tu registro para obtener la vacuna contra Covid-19, aunque aún no hay fecha para el inicio de aplicación de dosis.

A una semana de que se abriera el registro para personas de 30 a 39 años, el portal Mi Vacuna amplió la opción para todos los mayores de 18 años.

Para realizar el trámite únicamente es necesario introducir tu Clave Única de Registro de Población (CURP) —si no lo tienes a la mano, lo puedes obtener aquí— y tus datos personales; luego de verificar éstos, la página te entregará tu expediente de vacunación, el cual deberás guardar o imprimir.

Este último documento deberás llevarlo a tus citas cuando te toquen.

En la conferencia presidencial “mañanera”, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la apertura del registro para los jóvenes de 18 a 29 años de edad, aunque no indicó a partir de cuándo comenzará la vacunación de este grupo poblacional.

No obstante, indicó que el registro, si bien no es un programa de citas, servirá para planear el proceso de vacunación.

Aunado a esto, señaló que las personas que aún no tienen 18 años cumplidos no podrán vacunarse aunque los cumplan más adelante en el año debido a que las vacunas, salvo la de Pfizer, no están autorizadas para menores de edad.

Asimismo, López-Gatell comentó, a pregunta expresa, que el consumo de alcohol no impacta en el efecto inmunizador de la vacuna.

Hoy inicia en la Ciudad de México la aplicación de vacunas para las personas de 30 a 39 años en 5 alcaldías: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

