Regresa la NFL a México con el Cardinals vs. 49ers en noviembre

La NFL informó este miércoles que el partido de temporada regular que se disputará en suelo mexicano el 21 de noviembre será entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers.

Este duelo será el quinto partido de temporada regular que la NFL tenga en México.

En 2005, estas franquicias ya se enfrentaron en el mismo inmueble de la Ciudad de México, además, con dicho encuentro, será la tercera ocasión que el partido en territorio mexicano sea un Monday Night Football, el duelo estelar de cada jornada en la NFL.

La NFL confirmó dicho partido en México a través de sus redes sociales, esto tras dos años de ausencia luego de la pandemia por Covid-19. La última vez se enfrentaron los Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Chargers.

La venta de boletos para este duelo será anunciada próximamente. An NFC West showdown in Mexico City.



The @49ers and @AZCardinals will meet in Mexico on Nov. 21 on ESPN! @nflmx @NFLEspanol pic.twitter.com/WQw00HBJbW — NFL (@NFL) May 4, 2022

Recuerdos del 2005

Las banderas estadounidense y mexicana se muestran en el campo durante la ceremonia previa al partido entre los Cardenales de Arizona y los 49ers San Francisco en el Estadio Azteka el 2 de octubre de 2005 en la Ciudad de México, México. Foto: © Robert Laberge / Getty Images.

Porristas de los Cardenales de Arizona durante el juego con los 49ers de San Francisco el Estadio Azteca en la Ciudad de México, México. Los Cardenales ganaron 31-14. Foto: © Robert Laberge / Getty Images.

Isaac Sopoaga #90 de los 49ers de San Francisco realiza un baile ceremonial antes del partido contra los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca el 2 de octubre de 2005 en la Ciudad de México, México. Foto: © Michael Zagaris / Getty Images.

Tim Rattay #13 de los 49ers de San Francisco pasa el balón contra los Arizona Cardinals durante el partido de la NFL en el Estadio Azteca el 2 de octubre de 2005 en la Ciudad de México, México. Foto: © Michael Zagaris / Getty Images.

Los 49ers de San Francisco ingresan al campo ante el partido contra los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca el 2 de octubre de 2005 en la Ciudad de México, México. Foto: © Michael Zagaris/Getty Images.

Robert Griffith (34) de los Cardenales de Arizona lleva la bandera mexicana antes de el partido contra los 49ers San Francisco en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, México, el 2 de octubre de 2005. Este es el primer partido de temporada regular que se juega fuera de los Estados Unidos. Foto: © Mike Ehrmann / Getty Images.

