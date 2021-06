Regreso a clases es urgente, pero no obligatorio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “urgente” que los alumnos regresen a clases presenciales; sin embargo, especificó que el retorno es voluntario.

“Ya es urgente; además, no es obligatorio para que no nos vayan a hacer manifestaciones o sea motivo de protestas o cuestionamientos en medios de comunicación, no, es voluntario”, expresó el mandatario en su conferencia “mañanera”.

Insistió en que es necesario regresar a las aulas, pues no se puede seguir siempre con educación a distancia; no obstante, aclaró que el retorno tanto en escuelas públicas como privadas depende de los padres de familia y profesores.

“No podemos tener todo el tiempo los niños y adolescentes frente a la televisión. La escuela es el segundo hogar, y no sólo es conocimiento, es comunicación, socialización”, comentó el mandatario.

Mientras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que hay condiciones óptimas para abrir las escuelas y consideró que si se pospone el regreso a las aulas, se afectará el desarrollo de los alumnos.

“Podría retardarse (el regreso a clases) de manera indefinida, pero eso afectaría en un aspecto importante en el desarrollo de las personas que se están educando, (…) 12 meses sin educación tiene un significado diferente entre los 5 y 6 años, que si es entre los 23 y 24 , no es sólo el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, psicológico, emocional, emocional”, dijo el funcionario.

López-Gatell comentó que es importante cuidar ese desarrollo porque un año perdido en la relación social que tienen los niños en el espacio educativo puede tener consecuencias importantes.

