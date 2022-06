AMLO mantiene postura sobre Cumbre de las Américas; si hay exclusión no irá

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin resolver si asistirá a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo la próxima semana en Los Ángeles, ya que Estados Unidos no ha confirmado si invitó a todos los países del continente.

La Cumbre de las Américas iniciará este lunes 6 de junio y se prevé que el presidente Joe Biden reciba personalmente a los dignatarios de los países invitados.

“Ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las invitaciones. Vamos a esperarnos, es muy buena la relación con el presidente Biden con sus colaboradores, con Juan González, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken, con su asesor para asuntos de seguridad.

“Llevamos muy buena relación, nos caemos bien, estamos en espera y ellos tienen que resolverlo escuchando a todos como lo están haciendo y ya saben cuál es nuestra postura”, sostuvo el mandatario mexicano.

Ayer, el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, declaró que es deseo del presidente Biden que López Obrador acuda a la Cumbre de las Américas y destacó que la relación con el gobierno mexicano sigue siendo buena y así continuará.

En un comunicado, la Casa Blanca insistió que aún cuando el mandatario mexicano decida no asistir a la reunión, las relaciones entre ambos países seguirán en lo económico, político y social pues así de intrínsecos son los lazos que unen a ambos países.

Desde principios de año existe una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México debido a la posibilidad de que la administración Biden se niegue a convocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas.

Aunque la Casa Blanca ha insistido que no ha tomado una decisión al respecto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

