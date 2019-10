Reportan captura de hijo del Chapo y fuertes balaceras en Culiacán

Tras la reciente balacera suscitada en diversos puntos de Culiacán, fue reportada la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El operativo de detención fue dado a conocer por autoridades del Ejército y confirmado por los periódicos Reforma y Milenio.

La captura desató una serie de balaceras y bloqueos que paralizaron la ciudad.

Ante estos hechos de violencia, el Gobierno de Sinaloa informó que, “ante los hechos de alto impacto que han venido ocurriendo en las últimas horas en diversos puntos de la ciudad, se trabaja en conjunto entre los tres órdenes de Gobierno para restablecer el orden y la tranquilidad.

“El llamado a la población en estos momentos es a mantener la calma, a no salir a las calles y a estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos.

“Hay un trabajo contundente de las Fuerzas Armadas en bien de la seguridad de Sinaloa y de México”.

En este sentido, “el gabinete de seguridad se encuentra reunido para tomar cartas en el asunto”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están reunidos, ellos van a dar la información, hay que esperar”, dijo el mandatario a pregunta expresa en el marco de una gira que efectuará este fin de semana en Oaxaca.

López Obrador declinó adelantar detalles al respecto e insistió en que las autoridades de seguridad brindarán detalles de lo ocurrido.

Los hechos violentos, que incluyeron tiroteos, bloqueo de calles y la evasión de reos de un penal de la capital sinaloense, se habrían originado luego de la presunta detención, aún sin confirmar por las autoridades, de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Vale decir que Ovidio Guzmán López, de 28 años, es hijo del segundo matrimonio de el Chapo Guzmán, en esa ocasión con Griselda López Pérez.

De acuerdo a información de Milenio, es conocido como El Ratón y se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa.

Por su parte, enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana entre los años de 2008 a 2018. Incluso, se sabe que la oficina de la Fiscalía Federal en Washington se está enfocando en Ovidio Guzmán y su hermano, ambos por importar drogas a la Unión Americana.

Video footage here shows a gunman lying on the ground firing a weapon in the city of Culiacan, Sinaloa today. Rumors suggest that one of Joaquín “El Chapo” Guzmán’s sons Ívan Archivaldo has been captured and possibly killed following a fierce gun battle in the city…. pic.twitter.com/ElCd94lc5n

— Deborah Bonello (@mexicoreporter) October 17, 2019