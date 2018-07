Reportan explosión en la embajada de EU en Beijing

Una explosión a las afueras de la embajada estadounidense en Bejing se reportó alrededor de las 13:00 horas (00:00 horas en México), según medios locales.

De acuerdo a la información de Radio Free Asia, testigos observaron a un hombre lanzó una bomba casera en dirección a la embajada pero ésta explotó junto al sujeto. Información de la BBC indica que solo el atacante resultó herido y la policía respondió inmediatamente.

Periodistas reportan vía Twitter que las actividades en la embajada se reaudaron poco tiempo después de lo sucedido.

Ahhh Explosion happened less than two hours ago, and already people are back in line, waiting to get their US visas. pic.twitter.com/pqXTuJG4hK

— Danielle Paquette (@DPAQreport) July 26, 2018