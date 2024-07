Republicanos dicen que Harris es una fracasada zar de la frontera con México

La vicepresidenta Kamala Harris, encargada de abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica a medida que los cruces fronterizos ilegales aumentaban en 2021, se topó de inmediato con la enormidad de la misión.

La región está plagada de funcionarios gubernamentales corruptos, las causas de la migración tienen raíces profundas en la desigualdad económica y los factores sociales, y ella no controlaba la frontera.

“Se le dio una cartera muy difícil, complicada y difícil”, dijo el senador estadounidense Chris Murphy, demócrata del Comité de Relaciones Exteriores y arquitecto de un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza presentado a principios de este año.

En actos de campaña y publicaciones en las redes sociales, el candidato presidencial republicano

Donald Trump ha intensificado sus ataques contra Harris, a la que califica de “zar fronteriza” fracasada, especialmente ahora que ella ha emergido como la probable candidata demócrata después de que el presidente Joe Biden terminara su campaña para la reelección este mes.

A pesar de los esfuerzos de Harris, unos 7 millones de migrantes han sido arrestados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México bajo el gobierno de Biden, según datos del gobierno, máximos históricos que han alimentado las críticas republicanas.

La realidad del historial de Harris en materia de migración es mucho más complicada, según entrevistas con tres funcionarios actuales de Biden, 13 ex funcionarios y otras personas que siguen el tema.

En primer lugar, Harris nunca recibió la cartera de zar fronterizo, dijo Alan Bersin, quien aceptó la denominación de representante especial para asuntos fronterizos durante las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton. “Éste no era el trabajo asignado a la vicepresidenta Harris”, dijo.

En cambio, Biden pidió a Harris que liderara los esfuerzos diplomáticos para reducir la pobreza, la violencia y la corrupción en los países del Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador, así como interactuar con México sobre el tema.

Era similar al trabajo que tenía Biden cuando era vicepresidente.

Pero esa era una misión demasiado amplia, dijo Murphy.

“Es difícil en un corto período de tiempo elaborar una estrategia que tenga impacto en la toma de decisiones psicológicas muy reales y complicadas que atraviesan las personas en esos países cuando deciden venir a los Estados Unidos”, dijo Murphy en una entrevista telefónica.

Y a los pocos meses de que Harris asumiera el cargo, la atención en los tres países centroamericanos estaba fuera de sintonía con la realidad en la frontera, donde la inmigración ilegal procedente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela estaba aumentando, dijeron varios ex funcionarios y expertos externos.

“En cierto sentido, empezó en desventaja porque todo el mundo se centraba en esos tres países del Triángulo Norte”, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como coordinadora de la frontera entre Estados Unidos y México en los primeros meses de la administración Biden. “Mientras tanto, la población migrante estaba cambiando drásticamente”.

Harris siguió liderando el esfuerzo en Centroamérica, aunque este año se ha centrado cada vez más en el derecho al aborto, un tema demócrata de primer orden desde que una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 anuló el derecho nacional al aborto.

La Casa Blanca dijo en marzo que Harris ayudó a diseñar 4,000 millones de dólares en ayuda gubernamental y compromisos de 5,200 millones de dólares en inversión privada para crear o apoyar un estimado de 250,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Nespresso comenzó a abastecerse de café de El Salvador y Honduras en 2021. Gap Inc dijo que está en camino de cumplir con su promesa de invertir 150 millones de dólares para 2025 para abastecerse de textiles en la región y que había aumentado la producción de hilo en Guatemala y brindado capacitación a mujeres en Guatemala y Honduras.

Ricardo Barrientos, director del centro de estudios Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo que la ayuda estadounidense y la inversión del sector privado eran una fracción de las remesas que los migrantes de los tres países que trabajan en Estados Unidos envían a casa cada año: 37 mil millones de dólares solo el año pasado.

“Es muy poco en comparación con la magnitud del desafío”, dijo. “O algunos dirían: ‘demasiado poco, demasiado tarde'”.

En mayo, el número de migrantes del Triángulo del Norte atrapados cruzando ilegalmente había caído a 25,000 desde un pico de 90,000 en julio de 2021, aunque los expertos dicen que el impacto de los esfuerzos de Harris sigue sin estar claro.

Harris realizó dos viajes a Centroamérica: a Guatemala en junio de 2021 y a Honduras en enero de 2022. Fue uno menos que Biden, quien realizó tres viajes a Guatemala después de que se le asignara un papel similar en 2014.

Mientras tanto, los republicanos comenzaron a relacionar a Harris con el aumento de los cruces ilegales y la llamaron a visitar la frontera. Hizo su primera y única visita a las operaciones fronterizas de Estados Unidos en El Paso, Texas, en junio de 2021, donde defendió su cartera.

“La realidad es que tenemos que abordar las causas y los efectos”, dijo a los periodistas en el aeropuerto.

Durante la visita de seis horas, Harris recorrió un centro de procesamiento de migrantes y habló con un grupo de niñas, según informó su oficina en ese momento. Pero no recorrió el muro fronterizo a pie, según informes de la comisión, algo que los funcionarios de Trump hacían de manera rutinaria.

Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza de 2021 a 2023, dijo que nunca habló con Biden ni con Harris, aunque se reunió con Trump y luego con el vicepresidente Mike Pence más de una vez a pesar de ocupar un rango inferior durante esa administración.

“Me hubiera gustado tener la oportunidad de discutir algunos de los temas y algunos de los cambios recomendados que pensé que deberíamos haber implementado”, dijo Ortiz.

La Casa Blanca dijo en marzo que Ortiz había sido invitado a unirse a Biden en El Paso el año pasado y no asistió, aunque Ortiz lo negó, diciendo que no fue invitado.

La inmigración es la tercera mayor preocupación de los votantes estadounidenses, detrás de la economía y el extremismo, según una encuesta de Reuters/Ipsos de junio, y los votantes favorecieron el enfoque de Trump hacia la inmigración frente al de Biden con un 44% frente a un 31%.

En un anuncio de ataque lanzado el 25 de julio, la campaña de Trump retrató a Harris como una liberal que no se preocupaba por el crimen y estaba a favor de las “fronteras abiertas”. El anuncio destacó comentarios que Harris había hecho hace años en los que decía que las personas que cruzan la frontera ilegalmente no deberían ser consideradas criminales y que Estados Unidos “probablemente debería pensar en empezar desde cero” en lo que respecta a la aplicación de la ley de inmigración.

“Si Harris, la zar fronteriza, sigue en el poder, cada semana habrá un flujo interminable de violadores ilegales, asesinos sedientos de sangre y depredadores de niños que perseguirán a nuestros hijos y nuestras hijas”, dijo Trump en un mitin en Carolina del Norte la semana pasada.

La campaña de Harris, en una declaración a Reuters, retrató a Trump como un extremista cuya administración separó a miles de familias migrantes y que ayudó a hundir el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza en el Senado de Estados Unidos, un mensaje en línea con el enfoque de Biden durante el año pasado.

“Sólo hay un candidato en esta carrera que luchará por soluciones reales para ayudar a asegurar la frontera de nuestra nación, y ese es el vicepresidente Harris”, dijo el portavoz de la campaña Kevin Munoz en un comunicado.

Algunos defensores de la inmigración esperan que Harris -hija de inmigrantes indios y jamaicanos- comprenda mejor el lado humanitario del asunto.

Harris jugó un papel decisivo en el lanzamiento por parte de la administración Biden de un programa en junio para ofrecer un camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que están casados ​​con ciudadanos estadounidenses, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Daniel Suvor, jefe de políticas de Harris entre 2014 y 2017, cuando ella era fiscal general de California, destacó sus esfuerzos por conseguir representación legal para niños inmigrantes no acompañados, aunque la inmigración no era explícitamente parte de su cartera.

Suvor dijo que se encargó de informarse sobre el proceso de solicitud de visas especiales para víctimas de abusos y se asoció con Brad Smith, entonces asesor general de Microsoft y cofundador del grupo de defensa Kids in Need of Defense, y comenzó a llamar a bufetes de abogados.

Con información de Reuters.

