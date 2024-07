Republicanos se enfrentan a Kamala Harris entre crecientes ataques racistas y sexistas

El candidato republicano Donald Trump la ha llamado “loca”, “chiflada” y “tonta como una piedra”. Los republicanos en el Congreso la menosprecian por ser una contratación que promueve la diversidad. Activistas de derecha y trolls la han difamado en línea con comentarios racistas, sexistas y sexualizados.

Los ataques a Kamala Harris, la primera mujer y la primera persona negra y del sur de Asia en ocupar el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos, se intensificaron en los días transcurridos desde que consolidó el apoyo para convertirse en la probable candidata presidencial de los demócratas.

Los ataques racistas y sexistas degradantes amenazan con distraer la atención del esfuerzo concertado del Partido Republicano para centrarse en las políticas de Harris. Los aliados de Trump, incluidos algunos miembros de la coalición “Black Americans for Trump”, advierten que menospreciar a Harris podría perjudicarlo en su acercamiento a los votantes negros, un grupo demográfico crucial en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

En entrevistas con nueve legisladores republicanos y 11 mujeres republicanas negras que apoyan a Trump, ocho dijeron que se deben evitar los ataques personales a Harris. Aunque fueron cautelosos en sus comentarios y enfatizaron su continuo apoyo a Trump, varios expresaron preocupación por el tono de los ataques y si la arremetida podría dañar a los republicanos en las urnas.

“Creo que hay una manera de criticarla sin mirar debajo de su ropa”, dijo P Rae Easley, presentadora de un programa de radio conservadora negra en Chicago y miembro de la coalición “Black Americans for Trump”, un grupo poco organizado de aliados negros que respaldan al candidato republicano.

Varios miembros del Congreso se hicieron eco de sus sentimientos.

“Voy a oponerme a la vicepresidenta Harris por lo que ha hecho, no por quién es”, aseguró el representante Dusty Johnson, quien preside el Main Street Caucus republicano de 75 miembros. “Parte de esta fealdad es impropia de un gran país”.

Otros dijeron que los ataques a la vida personal de Kamala Harris no eran diferentes a los ataques de los demócratas a Trump por su vida personal y familiar.

“Es una pelea desagradable. Los demócratas tienen una tendencia a hacerse las víctimas”, dijo Madgie Nicolas, copresidenta de Haitianos por Trump y directora nacional de voces afroamericanas de la Coalición Fe y Libertad.

La tensión sugiere que los esfuerzos de la campaña de Trump para vincular a Harris con el historial del presidente Joe Biden, en particular en materia de inmigración, delincuencia y economía, corren el riesgo de verse eclipsados ​​por ataques personales que no muestran signos de desaceleración.

“Ir a por Kamala Harris como una ‘contratación de DEI’ es increíblemente estúpido”, dijo el encuestador republicano Whit Ayres, que ha trabajado en campañas para el senador estadounidense Marco Rubio, el gobernador de Florida Ron DeSantis y otros. “Va a ser contraproducente”, afirmó Ayres, y agregó que Harris tenía una “increíble variedad de políticas de extrema izquierda” que podrían ser atacadas.

DEI significa iniciativas de “diversidad, equidad e inclusión” destinadas a aumentar la representación de las mujeres y las personas de color en la fuerza laboral para abordar las desigualdades y la discriminación de larga data. El término “contratación DEI” se utiliza ahora para sugerir que una persona no está calificada para su función y fue elegida sobre la base de su raza o género.

Ayres dijo que la retórica despectiva alienaría a las mujeres y a “cualquiera que no sea de extrema derecha”.

La campaña de Trump no respondió directamente a las preguntas sobre si había discutido tratar de atenuar los ataques personales contra Harris.

Te podría interesar: Kamala Harris activa su base en Texas y convoca a votar para proteger las ‘libertades’

Desinformación y ataques hacia Kamala Harris se extienden en redes sociales

La retórica incendiaria de Trump ha envalentonado a las personas con creencias racistas a expresarlas, según expertos en retórica, críticos y encuestas de opinión pública anteriores.

El expresidente tiene un historial de atacar a oponentes políticos, incluidas otras mujeres negras en el poder, como la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que está procesando su caso de interferencia electoral en Georgia, y la jueza de distrito de EU, Tanya Chutkan, la jueza asignada al caso federal en su contra por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020.

En un mitin en Carolina del Norte, Trump no atacó a Harris por motivos de género o raza. En cambio, pintó una posible presidencia en términos apocalípticos.

“Ella es una lunática de izquierda radical que destruirá nuestro país”, dijo Trump.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dijo que los votantes rechazarían a Harris no por su raza y género, sino por sus políticas fallidas.

Una portavoz de Harris, cuya naciente campaña ha generado una oleada de recaudación de fondos y activismo de base, dijo que ella se mantiene centrada en su trabajo.

“Estos ataques están teniendo resultados contraproducentes e incluso los republicanos lo saben”, afirmó Sarafina Chitika.

Los ataques en línea contra Harris estaban aumentando incluso antes de que Biden abandonara la campaña el domingo, según investigadores y una revisión de Reuters de publicaciones en la plataforma X, aunque es difícil obtener datos exactos.

Algunas de las publicaciones recientes se refieren a actos sexuales y hablan de las relaciones pasadas de Harris en términos lascivos. Otras la menosprecian por no tener hijos biológicos, haciéndose eco de un comentario que el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, hizo en 2021, cuando criticó a Harris y a otros demócratas como “un grupo de mujeres sin hijos que son miserables en sus propias vidas”.

Harris tiene dos hijastros con su esposo, el abogado Doug Emhoff. La ex esposa de Emhoff calificó esos ataques de “infundados” y describió a Harris como una co-padre “amorosa, cariñosa y ferozmente protectora”.

Los investigadores de la desinformación dicen que los ataques en línea no parecen provenir de un epicentro específico y ahora son tan frecuentes que la mayoría de los relatos son simplemente “amplificadores” de narrativas ya existentes.

El representante estadounidense Michael Cloud, miembro del ultraconservador House Freedom Caucus, defendió a los republicanos que menosprecian a Harris como una “contratación DEI”.

“Esas fueron las palabras de Biden, en realidad”, dijo Cloud.

Biden no ha llamado a Harris una “contratación DEI”. En una aparición de campaña con Harris en mayo, habló de los valores de DEI y de tener una administración diversa. “Y comienza desde arriba con el vicepresidente”, dijo Biden.

No te pierdas: Trump vs. Harris 2024: Demócrata supera al expresidente en la última encuesta

Trump ha apodado a Harris “Laffin’ Kamala”, burlándose de su risa, y “Lyin’ Kamala”, alegando que trató de ocultar el envejecimiento de Biden al público. En un mitin del domingo en Grand Rapids, Michigan, el expresidente la llamó “loca” y “chiflada”.

Kelly Dittmar, profesora de ciencias políticas en la Universidad Rutgers, dijo que los apodos parecían jugar con los estereotipos sobre las voces y emociones de las mujeres, además de buscar emular la pronunciación afroamericana.

“Las risas y las carcajadas reales se remontan a los clichés sobre no querer escuchar las voces de las mujeres”, declaró Dittmar. “No es la risa en sí. Es para caracterizarla como molesta. Creo que los apodos intentan señalar el hecho de que es negra”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que asistió a una reunión a puertas cerradas esta semana en la que los líderes del partido instaron a los miembros a concentrarse en cuestiones políticas, dijo a Reuters el jueves que no había hablado con Trump ni con la campaña de Trump sobre cómo enviar mensajes con respecto a Harris.

“Esta campaña será sobre políticas”, dijo Johnson. “Y creo que todo el mundo discutirá eso en detalle, y creo que ganaremos sobre esa base”.

Easley, la presentadora del programa de radio, dijo que sugirió a los funcionarios de la campaña de Trump que se involucraran más con aliados negros para contrarrestar a Harris “sin el velo del racismo”.

Ella y otras mujeres republicanas negras que hablaron con Reuters dijeron que no les gustaban los ataques personales, y algunas señalaron sus propias experiencias al enfrentarse a estándares y expectativas más altos como mujeres negras, o al ver que sus calificaciones eran cuestionadas.

“Como mujer negra, no me gusta que la gente empiece a decir que el color de tu piel te convierte en una persona con derecho a voto. No creo que sea justo para nadie”, dijo Corrin Rankin, vicepresidenta del Partido Republicano de California, quien dijo que conoció a Harris cuando ambas trabajaban en San Francisco.

Sin embargo, Rankin dijo que sentía que la promesa de Biden de elegir a una mujer o persona de color como su compañera de fórmula en 2020 había permitido que ese término se afianzara.

Otros aliados de Trump advirtieron que sus ataques podrían alejar a algunos votantes.

Con información de Reuters.

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado