La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aunque su familia estaba acostumbrada a ser espiada por el gobierno, ésta es una práctica repugnante que debe ser investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ayer, a través de la investigación colaborativa Proyecto Pegasus, se reveló que al menos 50 familiares y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron espiados con el software Pegasus entre 2016 y 2017.

Al respecto, la académica detallo que durante ese tiempo era objeto de seguimiento físico y eran revisadas sus cuentas bancarias, declaraciones ante el SAT y redes sociales.

“Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero); intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién!”, publicó Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram.

La esposa del mandatario federal reprochó que sus derechos individuales, como el de la privacidad, hayan sido vulnerados por administraciones pasadas; no obstante, afirmó que en el actual gobierno gobierno estas practicas han sido erradicadas.

“Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados”, comentó Gutiérrez Müller.

De acuerdo con la investigación Proyecto Pegasus, alrededor de 50 mil números telefónicos fueron intervenidos en diversos países por parte de la compañía israelí NSO Group con el software Pegasus.

Según la indagatoria, México está en la lista con cerca de 15 mil teléfonos intervenidos.

