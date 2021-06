La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que hay un ligero aumento en los contagios y hospitalizaciones por Covid-19, sin embargo, aseguró que no se trata de una tercera ola de la enfermedad.

“De ninguna manera estamos ante una tercera ola, por lo pronto, lo que hay es un ligero incremento en los casos y particularmente en las personas de entre 30 y 49 años, ese es el grupo de edad en donde está aumentando el número de personas que son positivas.



“Hay una revisión de todos estos indicadores, por parte de la Secretaria de Salud, precisamente por el tema de la vacunación, entonces no hay que alarmarse, no es un tema de alarma en la ciudadanía, sencillamente de cuidado”, expresó la mandataria.



Sheinbaum dijo que en los grupos de edad de personas de 50 a 59 años y en los mayores de 60 años no ha aumentado tanto porque “justamente son los que tienen el mayor número de vacunas”.

Pese a los repuntes, la funcionaria descartó el volver a cerrar actividades porque es fundamental la reactivación económica.



“Lo importante es que no podemos entrar a un proceso, como el que teníamos el año pasado, de cerrar actividades, porque es igual de importante mantener la salud de los habitantes, como también la reactivación de la economía”, señaló.



Sheinbaum Pardo mencionó que la Ciudad de México oficialmente se mantiene en semáforo amarillo pero en los límites del color verde.

“Sí podemos estar en verde y eso es con la vacunación y eso es con el cuidado de cada uno de nosotros, para mí eso es central, estamos en amarillo como ciudad, igual que la semana pasada pero estamos en los límites”, explicó.



En tanto, Eduardo Clark, director general de Tecnología e Inteligencia de la CDMX, detalló que en la Ciudad de México ahora mismo hay 716 personas hospitalizadas por Covid-19, lo que significa 75 más que las que había hace una semana.



En tanto, el Valle de México, agregó, tuvo un aumento de 127 personas hospitalizadas, para un total de 943 hasta el momento.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los capitalinos para no bajar la guardia y mantener las medidas de sanidad para evitar contagios de Covid-19.

