Rescatar la periferia y resolver la escasez de agua, la agenda de Taboada

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX por la coalición PAN-PRI-PRD, afirma que la capital mexicana está dividida en dos ciudades: la que tiene servicios de salud, educación y movilidad y la que está en el abandono, conformada, según él, por las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

A semanas de las elecciones en México, la apuesta del candidato está en darles atención si llega a ser el próximo jefe de Gobierno. “Doy resultados, tengo propuestas e ideas concretas para cambiar la CDMX. Quiero cambiar la realidad de la Ciudad de México, (pues) la capital tiene dos ciudades: la que ha crecido y la de las zonas vulnerables”, afirma el exalcalde de Benito Juárez.

De ganar, Santiago Taboada rompería con los 27 años de izquierda en la capital mexicana, pues desde 1997 la izquierda ha mantenido su hegemonía, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la CDMX, con la bandera del PRD.

Por lo que la pelea entre los candidatos de la coalición y de Morena se encuentra reñida, entre altas y bajas, según los números de las encuestas, como es el caso de la encuestadora Massive Caller, del 5 de mayo, que coloca a Santiago Taboada con la preferencia de votos con un total de 41.1%, por arriba de la candidata de Morena, Clara Brugada con 39.4%.

El exalcalde de Benito Juárez presumió que la demarcación es la más segura del país, “aunque le duela al gobierno, la alcaldía más segura, de acuerdo al Inegi (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del primer trimestre del 2024), es Benito Juárez y se trata del lugar más seguro para vivir en la ciudad y el país”.

Por otra parte, el IMCO dio a conocer que Benito Juárez es la alcaldía con mayor nivel de competitividad debido a su infraestructura, sociedad, medio ambiente, gobierno y sistema político.

Rescatar a la periferia

Taboada tiene claro que esas cinco demarcaciones están en el abandono total, ya que no cuentan con un transporte público adecuado, con vialidades peligrosas y sin drenaje, por lo que su objetivo es “rescatar” la periferia de la CDMX.

En entrevista con Forbes México, el candidato opositor comentó que su mayor aspiración es cambiar la Ciudad de México, darle a los capitalinos una mejor vida, “cambiarle las posibilidades a quienes no lo tienen, en materia de salud, educación y movilidad. Ayudar a las mujeres con estancias infantiles, aquellas que trabajan y no tienen donde dejar seguros a sus hijos, y lo más importante, la seguridad de la capital”.

Los cinco ejes del candidato para ganar la CDMX son blindar CDMX, agua, transporte, salud y ‘emparejar la cancha’.

El candidato quiere replicar su programa estrella “Blindar la Benito Juárez” en la Ciudad de México, con el que pretende volver a la capital como un lugar seguro.

“El tema de la policía no es de cantidad, sino de calidad, se tiene que reestructurar los cuadrantes, mejoras salariales, mejorar los equipos, que las cámaras de video vigilancia funcionen. Vamos a utilizar el presupuesto de la ciudad en muchas de estas problemáticas”.

El candidato señala que “vamos a empezar de cero, borrón y cuenta nueva, con la misma bolsa presupuestal vamos a rehacer las necesidades de la capital”.

En cuanto a sus propuestas en materia de salud, pretende que todas las infancias cuenten con una cobertura universal desde su nacimiento. Además, ofrece la reanudación del programa ‘Médico en tu casa’ y la entrega de vales de medicamentos, los cuales serán válidos en farmacias.

“En una ciudad que se dice de derechos, no es posible que las personas que se supondría que deben tener acceso a la salud a través del IMSS e ISSSTE, no puedan tener un hospital público de calidad”, Taboada, por lo que él dejó en claro que no va a construir más hospitales ni centros de salud, excepto el de Xochimilco. “Primero vamos a rescatar los que tenemos”.

De igual manera asegura que la CDMX no estará inscrita en el convenio IMSS Bienestar implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de las propuestas ya mencionadas, para Taboada, el transporte y la movilidad capitalina será una de sus prioridades, “conectar a la periferia con el centro, no es posible que los capitalinos se tardan la mitad de su día en el transporte público”.

Dentro de la propuesta de movilidad se encuentran: creación de un órgano colegiado para atender las necesidades del Metro, gratuidad para estudiantes de 15 a 25 años para el Sistema de Transporte Colectivo, red de calles y transportes 100% accesibles para personas con discapacidad, un fideicomiso para la renovación de unidades de transporte público, rutas flexibles orientadas a la movilidad de cuidado, enfocadas a dar transporte durante 24 horas a enfermeras o personas encargadas de atender gente con discapacidad o problemas médicos, establecer una política peatonal con presupuesto, regresar las fotomultas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y conectar todas las unidades del transporte público, incluyendo taxis concesionados, con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

“A mí no se me va caer una línea del Metro, vamos a garantizar el presupuesto para este medio de transporte vamos adicionar 4 mil millones de pesos para el mantenimiento”, asevera Taboada.

El agua, el problema más peleado entre los candidatos

El segundo debate chilango que se llevó a cabo el 21 de abril, los candidatos a la jefatura de Gobierno de la capital dieron a conocer sus propuestas para resolver la escasez de agua, problema que ha sido foco de la capital desde a finales del 2023, y que se agravó tras darse a conocer que el agua de más de 22 colonias de la alcaldía Benito Juárez estaba contaminada.

Santiago Taboada propuso medidas como la captación de agua de lluvia y el tratamiento y reparación de fugas. “ Vamos a terminar con las fugas, el problema del agua no se ha atendido, no hay tratamiento de agua en esta ciudad, necesitamos captar el agua de lluvia”, menciona, por lo que el presupuesto será de 17 mil millones de pesos más a lo habitual, “vamos a tener recurso público y privado. Voy a ganar”.