Rescate de mineros en Coahuila tardaría de 6 a 11 meses dijeron autoridades a familiares

Las autoridades de Protección Civil federal dijeron que el rescate de los 10 mineros atrapados desde hace 22 días en la mina de El Pinabete, en Sabinas Coahuila, tardaría de 6 a 11 meses, acusaron familiares de los trabajadores.

Los familiares que están al pendiente afuera de la mina informaron de esta situación a los medios de comunicación y reclamaron que la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, les dijo que la mejor opción del rescate es la de hacer un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie, pero esto tardaría hasta 11 meses.

Los familiares entrevistados dijeron que no aceptarán la opción del tajo, lo que quieren es ya tener a sus familiares y que Protección Civil busque otras opciones para el rescate de los mineros.

“No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones, les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer, nos trajeron con mentiras, que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento; les dijimos que no, nosotros queremos que nos los entreguen y no se tarden”, comentó la hermana de uno de los mineros.

#Nacional | #LoÚltimo De 6 a 11 meses, esto llevaría el rescate de los mineros atrapados en la mina El Pinabete. Así lo dieron a conocer familiares, quienes señalaron que eso les comentó Laura Velázquez, coordinadora nacional de PC. Increíble…



pic.twitter.com/dynagtWBNt — Fernando Canales F (@FerCanalesF) August 25, 2022

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Los familiares también revelaron que las autoridades les ofrecieron ser indemnizados a lo cual respondieron que no lo aceptarán hasta que los mineros sean rescatados.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado