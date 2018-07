Rescate de niños atrapados en Tailandia continuará el martes

Notimex.- La segunda fase de la misión de rescate del equipo de futbol infantil que quedó atrapado, junto con su entrenador, en una cueva del norte de Tailandia, concluyó la noche de hoy con el rescate de otros cuatro menores.

“Cuatro niños más han sido evacuados del complejo de cuevas de Tham Luang inundado”, confirmó el jefe de la misión de rescate Narongsak Osottanakorn, tras dar por terminadas las labores de este lunes, tras nueve horas de ardúas labores de los buzos rescatistas.

En una conferencia de prensa, Narongsak subrayó esta noche (tiempo local) que cinco personas más, cuatro niños y su entrenador, siguen aún atrapados dentro del complejo de cuevas Tham Luang, en la norteña provincia de Chiang Rai, en el mismo sitio donde el grupo se resguardó desde hace más de dos semanas.

Los chicos, de entre 11 y 16 años, desaparecieron junto con su entrenador, de 25 años, el 23 de junio, durante una excursión a las cuevas de Tham Luang, ubicadas en un parque forestal cerca de la frontera con Myanmar, al inundarse la zona debido a una lluvia intensa.

Narongsak explicó que la misión de rescate de este lunes demoró nueve horas, dos horas menos respecto a la realizadas ayer domingo y en la que se lograron sacar a salvo a los primeros cuatro niños de la cueva, según reporte del sitio Chanel News Asia.

La operación de rescate para recuperar a los menores y su entrenador atrapados se reanudó esta mañana a las 11:00 horas locales, con apoyo de más de 100 rescatistas, entre ellos 18 buzos, en su mayoría extranjeros.

El jefe de la misión de rescate aseguró que el estado de salud de los otros cuatro chicos y el joven entrenador que quedaron varados en la cueva de Tham Luang es “bueno” y que reveló que se requieren de al menos 20 horas para poder reanudar la misión para sacarlos.

“Como hemos dicho necesitamos al menos 20 horas para preparar la siguiente etapa de la operación de rescate, para ver si no hay más lluvias. No se sabe cuándo comenzará, no es posible dar un hora precisó todo depende de la evaluación de la zona”, subrayó

Narongsak indicó que el equipo de rescates e reunirá esta misma noche para evaluaremos la situación y determinar si mañana martes se podrá continuar con la operación de rescate. “Después de la reunir de esta noche se tomará una decisión”, agregó.

El funcionario agradeció a todos los involucrados en las labores de rescate, a nombre del primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, quien llegó este lunes hasta el lugar de la operación y visitó en el hospital a los niños rescatados a salvo.

“El primer ministro Prayut está considerando organizar un evento para agradecer a los rescatadores extranjeros una vez que concluya la operación”, afirmó sonriente, confiando en que pronto concluirá la evacuación.