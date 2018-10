Resultado de la consulta es ‘mala señal’, coinciden economistas

Reuters.- Los mexicanos respaldaron en una consulta popular la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de reacondicionar el actual aeropuerto de la capital y construir dos pistas extras en una base militar en vez de continuar con la construcción de una nueva terminal aérea.

A continuación los comentarios de algunos analistas sobre el resultado:

Marco Cancino, director de Inteligencia Pública

“Es una mala señal, una pésima señal, sobre todo porque desprecia el tema de la iniciativa privada yo creo que vamos a esperar otros seis años más de los empresarios contra el gobierno federal”. “Yo creo que va a haber muchísima confrontación, del sector financiero también, nacional e internacional. Vamos a ver cómo responden las calificadoras en los próximos días”.

Raúl Feliz, consultor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

“Es una mala manera de comenzar un sexenio, en vez de que comiences con el apoyo de los inversionistas, ahora vas a tener que convencerlos de que esta decisión era la correcta y van a gastar tiempo y energía en ese esfuerzo con la posibilidad de que nunca los convenzas”.

“A los mercados no les gusta el periodo de incertidumbre al que van a entrar ahora, no les gusta que no haya continuidad en los proyectos de largo plazo del ejecutivo, independientemente de quién esté al frente”.

“La primera respuesta va a ser negativa pero la respuesta definitiva va a depender de cómo se trate a los inversionistas de bonos, a los inversionistas de la Fibra a los inversionistas del proyecto que tienen derechos adquiridos”.

Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco

“No es una sorpresa para los mercados, pero tampoco creo que sea una buena noticia sobre todo por lo que viene, ¿así va a ser como va a manejar todos los proyectos? ¿Qué viene para el empresario, para el inversionista?”.

“Es un proyecto de infraestructura que a todos nos duele que no lo vamos a tener en el país, pero tampoco es la definición más importante para los inversionistas extranjeros. Ellos tienen más intereses en la estabilidad del país en las finanzas públicas, en otros indicadores más fuertes”.