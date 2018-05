Retirar a EU del acuerdo nuclear es un grave error: Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien durante su mandato encabezó las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que finalmente se firmó en 2015, criticó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del pacto.

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today’s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2018