Revelan imágenes de la última temporada de Game of Thrones

Con el objeto de dar a conocer sus grandes apuestas para 2019, HBO lanzó un tráiler con el adelanto de las nuevas producciones como Watchmen o el regreso de la premiada Big Little Lies. No obstante, lo que ha captado la atención de los fans son las primeras imágenes de la octava y última temporada de Game of Thrones (GOT).

Cabe decir que el adelanto contiene un breve fragmento de los nuevos capítulos de la serie basada en los libros de George R.R. Martin donde captura el momento en el que Jon Snow regresa a Invernalia acompañado de Daenerys Targaryen.

Es el primer encuentro cara a cara entre la hija de Ned Stark y la Madre de Dragones, donde la tensión se corta con acero Valyrio. “Invernalia es vuestra, mi alteza”, dice Sansa ante la atenta mirada de Brienne de Tarh y Ser Jorah Mormont.

Las imágenes muestran además el frío saludo de bienvenida en que la mayor de las hermanas Stark deja claro que no le agrada seguir las órdenes de Jon Snow y plegarse a los deseos de la Targaryen y eso aún sin saber todavía la verdadera identidad de su hermanastro, su grado de parentesco y de reciente y ardiente intimidad, que le une a Daenerys.

Es así que la alianza forzada por el inminente avance del Rey de la Noche y su ejercito de espectros, ya han flanqueado el Muro y se disponen a conquistar todo Poniente y sumirlo en un Invierno eterno. Los seis capítulos que componen la última temporada de Juego de tronos llegarán a HBO México en abril.

