Reventa para Backstreet Boys en México alcanza hasta 14,000 pesos por boleto

Desde que fueran anunciadas las fechas de los shows en México de la nueva gira de los Backstreet Boys, el DNA World Tour, ya se ha agregado una tercer aparición para el Palacio de los Deportes y la reventa de tickets nuevamente está causando revuelo.

El problema denunciado por una cantidad de fans a través de Twitter, refleja que la preventa Banamex a través de Ticketmaster asciende de 2,940 a 3,073 pesos en alguno de los casos.

Gracias @Ticketmaster_Me la volviste a hacer! 5 munitos y no puedo encontrar ni 1 simple boleto para @backstreetboys. NO🚫a la reventa en páginas pedorras que los llegan a vender hasta en 12,000.00. 👎🏻 pic.twitter.com/McU6WBJQQs — Aleida Bravo (@AleidaBravo3) September 6, 2019

Pero lo peor del caso es que los fanáticos han detectado y hecho público por Twitter, que la reventa a través de StubHub, el sitio de tickets de eBay, que opera en México desde hace un el país, con valores que alcanzan los 14,000.

Reventa oficial para ver a los Backstreet en CdMX aqui el porqué no hay boletos, y los que hay 5 veces más caros 😠😠😠 #BackstreetBoys pic.twitter.com/oLMFUSgZGl — Yuridiana (@Yugualma) September 2, 2019

El punto es que los boletos en Ticketmaster para las dos primeras fechas del evento aún están en preventa y no estarán disponibles hasta mañana de acuerdo a como informa la web de Ticketmaster. Aunque en estas horas aparecen como “agotados”.

Lo cierto es que en la actualidad los tickets que no disponibiliza Ticketmaster están a la venta por StubHub, y como la reventa on-line no está regulada, por lo tanto no es ilegal.

De acuerdo a la firma, “Como la mayor tienda de boletos en el mundo, les permitimos a los fans comprar y vender boletos para gran cantidad de eventos, cuando quieran, a través de nuestras experiencias de escritorio y móviles, que incluyen nuestra app Stubhub para iPhone, iPad, Apple Watch y Android”.

De acuerdo a testimonios de fans, se sabe que StubHub vendió boletos para la final de Cruz Azul con el América, en 36,000 pesos.

Algo similar pasó con el estreno de Avengers, que en los Estados Unidos han llegado a venderse en 500 dólares cada uno, hecho que tuvo similar reacción en ocasión de los estrenos de la saga Star Wars.

Lee también: Boletos de “Avengers: Endgame” baten récords y trepan a 500 dólares por internet