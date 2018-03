Revisión de contratos petroleros genera desconfianza: Meade

La revisión que ha prometido Andrés Manuel López Obrador hacer de los contratos petroleros en el actual gobierno en caso de que gane la Presidencia genera desconfianza hacia el país, aseguró José Antonio Meade.

“Es un elemento que genera desconfianza y preocupación de cualquier mexicano o extranjero que quiera apostarle al crecimiento de este país”, advirtió el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Panal en declaraciones ante medios de comunicación.

Tras reunirse con integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Meade afirmó que todos los acuerdos que se han celebrado al amparo de la reforma energética están a la vista de todos y sujetos al escrutinio público; asimismo, resaltó que los procesos licitatorios en cada una de las rondas petroleras han sido exitosos y transparentes.

El aspirante presidencial, además, condenó que existan posturas que quieran poner en juego lo logrado por varios años en el sector energético y enviar el mensaje de que en nuestro país no se respetan los acuerdos.

En este sentido, el exsecretario de Hacienda aseguró que México es reconocido como un entorno adecuado para hacer inversiones y actores nacionales y extranjeros tienen la confianza de que no serán víctimas de actos autoritarios, discrecionales, confiscatorios o expropiatorios.

López Obrador, candidato de la coalición Morena-PT-PES y el puntero en las encuestas, ha insistido en que revisaría cada contrato otorgado a las empresas petroleras privadas y en caso de hallar conductas corruptos, los modificaría.

El tres veces aspirante presidencial reiteró su postura ayer en una entrevista televisiva, sobre la cual Meade afirmó, a pregunta de reporteros, haber visto sólo extractos que le dieron pesadillas.

“Me preocupó pues un poco ya hasta de su ubicación personal en términos de su visión, y me preocupan todas y cada una de sus propuestas. La verdad, sí es un tema que genuinamente pues me preocupa en términos del país, pero lo que inmediatamente me permitió reconciliar el sueño y dormir en paz es la certeza de que le voy a ganar”, expresó el abanderado priista.