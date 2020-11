Grupo Omnilife-Chivas: la jugada de Amaury Vergara para recuperar el imperio

A sus 32 años, Amaury Vergara Zatarain decidió cambiar las cámaras de cine por los suplementos alimenticios. El empresario heredó la responsabilidad de conducir el rumbo de la empresa que fundó su padre, Jorge Vergara Madrigal.

Tras la muerte del jerarca de la familia el 15 de noviembre de 2019, el productor y director de cine ha emprendido una estrategia para recuperar la rentabilidad del negocio, tras la debacle financiera que sufrió la firma fundada hace casi tres décadas y con presencia en más de 21 países.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“La empresa tuvo unos años muy difíciles, en términos financieros. Tuvimos una disputa legal que fue muy fuerte y que redirigió muchos de los recursos que eran necesarios para seguir creciendo. Sufrimos un fraude muy grande en la empresa, que nos dejó muy debilitados”, asegura, en entrevista, Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife Chivas.



La empresa ha vivido un proceso de transformación interna, con objeto de asumir un nuevo rumbo con mayor claridad de objetivos, pero sin olvidar el legado de Jorge Vergara.



“Cuando me tocó asumir la responsabilidad, creo que mi padre ya había logrado [resolver] la parte más difícil, que era recuperar la empresa, y lo que nos tocó a mis hermanos y a mí, en el Consejo, ya ocurrió después de la tormenta”, confiesa, mientras sostiene una botella de jugo (que lo acompaña en cada entrevista).

Amaury Vergara. Foto: © Angélica Escobar/Forbes México.

El momento para recuperar el crecimiento en Grupo Omnilife parece haber llegado este 2020. La pandemia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 aceleró el paso del comercio electrónico y benefició a la empresa de suplementos alimenticios y cosméticos, la cual reporta un incremento de ventas superior al 30%, en comparación con el año pasado, mientras que la tendencia vista en los últimos años era de un promedio de entre 10 y 12%. La facturación de la compañía multinivel alcanzará los 700 millones de dólares (mdd) durante 2020.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México



“Estamos viviendo años de consolidación y de mucho crecimiento”, asegura el empresario. Este año, Grupo Omnilife cuenta con una participación de 6.8% en el mercado de suplementos dietarios en Latinoamérica, detrás del líder Herbalife, con un 11.2%, y Sanofi, con un 7.4%, de acuerdo con estimaciones de Euromonitor International.

En el caso de México, la firma mexicana alcanza un 10.2% de participación en el mercado local, tan sólo debajo de Herbalife, con 21.5%, y Sanofi, con 6.6%, según la empresa de investigación de mercados. La demanda de productos durante la época actual ha llevado a Omnilife a preparar la expansión de su planta en Guadalajara, Jalisco, así como a planear la apertura de una nueva instalación para producir en Brasil o Perú.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo para Amaury Vergara, quien enfrenta el reto de institucionalizar la empresa y llevarla por una ruta de crecimiento sostenido durante los próximos años.

La transición

“Estaba gordo, quebrado y, obviamente, enfermo”, decía Jorge Vergara Madrigal al iniciar el relato de cómo él, entonces vendedor de carnitas de cerdo, descubrió lo que sería la semilla para fundar una empresa de suplementos alimenticios.

En la búsqueda de opciones saludables para sentirse mejor físicamente, Jorge Vergara acudió a la compra de suplementos alimenticios de Herbalife y, con el tiempo, se convirtió en distribuidor de sus productos, lo cual le permitió trabajar en Francia y España.

Sin embargo, Vergara decidió renunciar y fundar, con otros tres amigos, su propia empresa. El 11 de septiembre de 1991 nació Omnitrion de México, con seis distribuidores, firma que, con el paso de los años, se transformó en Omnilife.

Suscríbete a Forbes México

“Siempre he estado presente en el crecimiento de esta empresa, desde que empezaron [a desarrollarla] mis padres en una pequeña oficinita, con la primera fábrica y las primeras máquinas. Así que Omnilife siempre ha sido parte de mi vida”, dice Amaury Vergara.

La entrevista con el presidente de Omnilife transcurre en las instalaciones del Instituto Educare, también fundado por su padre, y donde Amaury cursó la primaria y la preparatoria. Otra parte de la charla se desarrolla frente a la cancha del Estadio Akron, donde juega el equipo de las Chivas, en Guadalajara, Jalisco.

Fue en agosto de 2018 cuando Amaury, hijo del matrimonio entre Jorge Vergara y Maricruz Zatarain, asumió la vicepresidencia ejecutiva y la dirección general de Grupo Omnilife. El pasado 22 de enero, tras la muerte de su padre (apenas dos meses antes), el joven empresario fue investido por el Consejo de Administración de la firma multinacional para continuar con su renovación y reestructura.



La demanda de productos en la época del Covid-19 ha llevado a Omnilife a preparar la expansión de su planta. Foto: Omnilife.



Amaury Vergara no tenía certeza, ni mucho menos, de que la vida lo llevaría a convertirse en empresario, ya que siempre vivió con la idea de ser cineasta y un hombre de negocios, pero desde el terreno de la industria creativa.



“Me capacité en muchos aspectos del negocio del cine y, al estar siempre rodeado de empresarios como mi padre, que es una figura muy importante en mi vida, siempre me atrajeron también otros tipos de carreras”, narra.



La transición generacional es un reto importante para lograr el éxito en las empresas familiares y la continuidad del negocio.



“La sucesión es un momento de crisis, por la cantidad de cambios que se llevan a cabo en un corto tiempo”, explica Ricardo Aparicio Castillo, director del Centro de Investigación para Familias de Empresarios CIFEM-BBVA, del IPADE Business School, quien explica que hay un reto del liderazgo empresarial.



“La partida de mi padre ha sido uno de los momentos más difíciles para nosotros; [fue un acontecimiento] lleno de cosas muy tristes, pero, a la vez, [nos dio] un sentido de responsabilidad para continuar con su legado, de mucho cariño y admiración”, comenta Vergara.



La salida de personas que llevaban mucho tiempo en la empresa ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar la nueva gestión, ya que parte de los colaboradores no quiso sumarse a las acciones emprendidas por Amaury en la nueva visión de negocio y el cambio tecnológico.

LAS CRISIS

“¿Cómo decidiría Jorge Vergara ante esta situación?” Ésta es una de las preguntas que rondan, de forma constante, la mente de Amaury Vergara. Después de la recuperación financiera de la compañía, se hizo un análisis para definir la nueva dirección a seguir en las inversiones. Se optó por orientarlas hacia la renovación de maquinaria en la planta de Omnilife, así como para la adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales.



“Muchas de nuestras inversiones en Omnilife se han enfocado en esta nueva etapa. Mi padre era una persona en constante innovación, pero estos últimos años nos han ayudado muchísimo a evolucionar, en concreto, en los asuntos de [modernizarse mediante] la tecnología”.

Amaury emprendió, al interior del grupo, una “alfabetización digital” para redireccionar las inversiones hacia el rubro de la tecnología.



“La pandemia nos permitió dar lo que llamamos ‘el brinco cuántico’ que estábamos buscando hace unos años con la gente”, dice Vergara.



Así, el equipo entendió el potencial que tenía la tecnología para mantener sus operaciones en plena emergencia sanitaria. El canal de venta digital pasó de un 2% a un 15% en el periodo de marzo a septiembre de 2020: un crecimiento exponencial para la empresa.

Foto: Omnilife.

“Al igual que las vitaminas, se espera que los suplementos dietéticos experimenten un fuerte aumento en la tasa de crecimiento de su valor actual en 2020, aunque no en un grado tan dinámico. De manera similar, el aumento en el crecimiento de los suplementos dietéticos se ha asociado con el deseo de los consumidores de fortalecer su sistema inmunológico”, dice Euromonitor en un reporte sobre el comportamiento del mercado de sumplementos dietéticos frente a la pandemia de Covid-19.

Este año, la empresa ha invertido 150 millones de pesos (mdp) en términos de tecnología y, al cierre de 2020, se espera que este monto alcance los 200 mdp para la implementación de software y proyecciones en planta. En la actualidad, se están ampliando las mesas de embarque y la capacidad de manufactura.

“El crecimiento de algunos países nos ha llevado a tener algunos desabastos y estamos contemplando la idea de tener una nueva planta en Sudamérica”.

Brasil y Perú son parte de los destinos donde podría abrirse una nueva ubicación de manufactura para Grupo Omnilife, mientras que las instalaciones en Guadalajara, Jalisco, también podrían ser ampliadas, en el corto plazo, para atender la demanda de productos.

En cuanto a la maquinaria de la firma, las inversiones contempladas este año para la modernización del equipo alcanzan una suma de 100 mdp. La línea nutricional muestra un desempeño nunca visto en los últimos 30 años y ocupa la mayor proporción en términos de ingresos, con un 70%, mientras que la línea de cosméticos representa un 30%.

La venta de cosméticos ha crecido notablemente en los últimos años, con avances superiores al 110%, en términos anuales. La idea es que, en el futuro, esta área de negocio pueda alcanzar hasta un 50% en términos de ingresos.

Los países que representan mayores ingresos para Omnilife son México, Perú, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Ecuador; mientras que los de ingreso medio son España, Italia y Rusia, así como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Argentina, los cuales tienen un crecimiento interesante; seguidos por otros países que resultan prometedores, como República Dominicana, Uruguay, Bolivia y Chile.

Pero no todo le ha salido bien a la firma. En 2018, la multinacional incursionó en África, pero la pandemia complicó la consolidación del mercado en lo tocante al panorama logístico en las importaciones de productos y tuvo que salir de esta región durante este año. “Consideramos que no era viable en estas circunstancias”, dice el empresario, quien considera que, en el mediano plazo, podrían retomar su plan para el Continente Africano.

Por otro lado, desde hace 15 años, la firma ha intentado incursionar en Asia, un mercado prometedor en el horizonte del largo plazo.

“Nos estamos preparando”, dice Amaury Vergara, aunque sabe que la economía tardará en recuperarse, pero cree que el crecimiento se puede lograr en plena turbulencia económica con las operaciones actuales.

“Las crisis son, justamente, una oportunidad para meternos y posicionarnos en donde usualmente nos cuesta trabajo estar presentes”, dice el empresario, quien sabe que las personas buscan nuevas formas de obtener ingresos.

Chivas

Uno de los aprendizajes de los últimos años ha sido separar los negocios para que tomen sus propias decisiones en el ámbito deportivo y de suplementos alimenticios.

“Era muy importante marcar la diferencia entre estos dos negocios, ya que antes estaban muy mezclados en términos operativos, y algo que hemos hecho es dividirlos muy claramente”.

Estar al frente del Club Deportivo Guadalajara, que adquirió su padre en 2002, ha sido una tarea emocionante para Amaury.

“Siento un alto grado de responsabilidad porque creo que esta institución tiene un papel muy importante para México”, confiesa el empresario.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se han colocado como el equipo de futbol más valioso de México y están en el sexto sitio en el continente, con un valor de 311.5 mdd, superando al Club América, de acuerdo con el último ranking publicado por Forbes México.

El Club Deportivo Guadalajara invierte en sus fuerzas básicas y nuevas contrataciones, ya que, considera, son las próximas estrellas del futbol mundial. Estadio Akron. Zapopan, Mexico. Foto: Refugio Ruiz/Getty Images.

“No ha sido nada aburrido. Estar en Chivas es una actividad de 24 horas los siete días de la semana. Todo el tiempo está sucediendo algo”, dice Vergara, quien asegura que el equipo de futbol fue el único que no redujo el sueldo de sus jugadores durante la pandemia.

La directiva del club también ha experimentado varios cambios. Cada área del equipo tiene un director con poder de decisión y opinión en Chivas.

“Había problemas de comunicación en el equipo, que se han ido resolviendo poco a poco. Hemos logrado deshacernos de una competencia interna y los resultados se están comenzando a dar”, dice.

En el complejo deportivo Verde Valle se han realizado inversiones para renovar las instalaciones del club. Una tercera parte de lo generado en Chivas se dirige a fuerzas básicas y hace una inversión histórica en esta temporada, la cual asciende a más de 30 mdd en la contratación de jugadores.

“El reto en Chivas era alejarse de la tabla de descenso y ya lo estamos logrando. El objetivo es no dejar de calificar a las liguillas [e incluso] ser campeones […] La única forma de ser trascendentales es a través de las fuerzas básicas en los siguientes 10 años de Chivas. Ahí están las próximas figuras que se van a exportar hacia el extranjero, para seguir posicionados como exportadores de talento”.

La empresa también ha probado nuevas oportunidades de negocio. Chivas es el primer equipo que ha experimentado con los E-Sports. “Somos el único estadio con un gaming room adentro. Nos llama mucho la atención este tipo de negocio, porque está explotando en México”.

Además, el club tiene en sus planes comercializar cursos de capacitación en línea para directores técnicos. La idea es hacer que el “Método Chivas” sea accesible para entrenar a más equipos de futbol.

Institucionalizar

Los dos negocios se tratan de personas, dice Vergara, al referirse al ámbito deportivo y al de suplementos alimenticios.

“Me gustaría ser un líder que ayuda a la gente a trascender para ir mucho más allá de lo material y de los objetivos numéricos o de la expansión de la empresa, sino, más bien, enseñarle a alguien, y que la gente me respete por el conocimiento que pueda darles”, dice Amaury Vergara.

A pesar de que Omnilife muestra crecimientos en sus ventas, la expansión a nuevos territorios se encuentra en pausa.

“Hemos decidido invertir nuestros recursos en los próximos dos años para consolidar más y, luego, valorar cómo seguir abriendo [mercados]. Nos hemos esforzado por institucionalizar la empresa, para hacer un verdadero gobierno corporativo y tener muy claras nuestras direcciones y responsabilidades en los países”, dice Amaury Vergara.

El periodo de institucionalización que vive Grupo Omnilife Chivas le puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento en el largo plazo, como, por ejemplo, recoger recursos en el mercado de valores.

“La empresa debe depender más de la institución. Es el famoso reto de institucionalizar, y se comienza a depender más de estructuras y de otro tipo de personas o procesos. Es un camino natural y adecuado”, dice el académico Ricardo Aparicio, quien explica que son pocas empresas familiares en México las que se listan en la bolsa.

La firma ha considerado, en los últimos años, una posible operación pública inicial, pero hoy se está autofinanciando y no ve la necesidad de dar este paso.

“Creo que no es el momento ideal para buscar un crecimiento basado en la bolsa”, dice Amaury, quien deja claro que, a pesar de todo, la compañía estará operando como si fuera una empresa pública a partir de su gobierno corporativo.

En Omnilife, el principal reto en la mira del directivo es la logística para alcanzar una distribución eficiente y no desaprovechar el crecimiento exponencial que vive la firma de multinivel. No obstante el optimismo, asoman algunos nubarrones fuera de la firma.

El pasado 7 de octubre, la empresaria Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, quien mantuviera un litigio con el fundador de Omnilife, anunció, en un video, que acudirá a los tribunales para demandar un adeudo personal con el empresario y la herencia de sus dos hijas.

“Estoy lista para lo que viene y confío plenamente en que la justicia nos favorecerá”, aseguró Fuentes, quien hizo la declaración en fecha posterior a la entrevista de Forbes México con Amaury Vergara.

El joven cineasta cree que su padre estaría contento si pudiera ver lo que ha sucedido con la empresa y el rumbo que ha tomado en esta nueva etapa.

“Si algo aprendí de mi padre es que era un hombre que cambiaba constantemente y desechaba [ciertas] formas de hacer las cosas […] Cuando las personas cambian, las empresas tienen que cambiar”.