Las startups de logística cuentan su éxito a partir del ‘boom’

El año 2020 ha sido, para un buen número de empresas en México, uno como nunca antes en toda su historia. Y el responsable de esta situación no ha sido otro que la pandemia, que desató a lo largo y ancho del mundo el nuevo coronavirus, cuya enfermedad, Covid-19, hizo que muchas de ellas tuvieran que avanzar a la distancia para evitar un crecimiento en los contagios.



Pero el problema fue que muchas de las empresas no lograron sobrevivir al momento. Así lo señalan datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien advierte que, al menos durante los meses más severos de la crisis (entre abril y mayo), hasta 10,000 pequeñas y medianas empresas (Pymes) cerraron definitivamente sus puertas por esta situación.



Sin embargo, en medio de esta situación, una serie de compañías vio la otra cara de la moneda. Así lo relatan a Forbes México los fundadores de tres startups especializadas en logística de última milla: 99 Minutos, Mensajeros Urbanos y iVoy, quienes han vivido un año histórico en cuestión de buen crecimiento.

¿Qué los llevó por este camino? El impulso que experimentó el comercio electrónico, un canal de venta en el que, de acuerdo con datos recientes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), hasta un 51% de los mexicanos está dispuesto a realizar sus compras actualmente.



Y es que, al no poder salir de sus casas, para evitar contagiarse del virus SARSCov-2, la sociedad se ha visto obligada a darle una oportunidad al e-commerce, el cual ha acabado por entrar definitivamente en la vida de la gente.



El hecho no llevó a que únicamente los grandes almacenes en línea ganaran, sino que también tocó directamente a las compañías de logística antes mencionadas, las cuales brindan a los establecimientos el servicio de entrega de muchos de los productos que se comercializan.



Se trata de una experiencia única, explican los emprendedores entrevistados, quienes relatan cómo vivieron esta circunstancia, cómo fue el desarrollo que experimentaron sus compañías y qué es lo que viene hacia adelante en lo tocante a sus planes.

iVoy jamás perdió de vista al virus y capitalizó



Francisco Cabrera recuerda muy bien lo que fueron los primeros meses de este 2020. La compañía de logística que encabeza, junto con su socio Álvaro de Juan, iVoy, venía saliendo de un exitoso cierre del año anterior, tras una etapa de fin de año en la que el comercio electrónico registró un crecimiento importante; fue entonces cuando empezaron a oír sobre un tema en particular. Un virus, identificado por primera vez en China, empezaba a causar estragos en distintas ciudades del mundo, provocando cierres totales en muchas de ellas para evitar su expansión.





La primera reacción que Francisco y Álvaro tuvieron ante este fenómeno, cuyo alcance nadie conocía, fue mantener intactos sus equipos de trabajo.



“Cuando todo esto empezó, a principios del año, estábamos en un momento en el que veníamos saliendo de una curva de fortaleza para la compañía, porque habíamos terminado una temporada alta. Así, cuando empezamos a enterarnos sobre la pandemia y la evolución que esta situación estaba generando en el marco del comercio electrónico global, decidimos mantener sin movimiento alguno la guardia que traíamos del impulso del fin de 2019”, explica Cabrera.

Esta decisión les permitió “tomar al toro por los cuernos” desde un inicio en México, ya que la compañía pudo, efectivamente, cubrir la demanda creciente de productos que por esta vía la gente comenzó a adquirir cuando la crisis llegó hasta suelo nacional.

“Para que te des una idea: Durante la contingencia, y gracias a la gran demanda que tuvimos en el servicio de envíos exprés, llegamos a duplicar el tamaño de iVoy como compañía, mejoramos nuestros sistemas, agrandamos nuestros almacenes para poder procesar más paquetes, fortalecimos todos los esfuerzos para poder responder a las dificultades”, señala el emprendedor.



Y uno de los principales retos que enfrentaron en este camino fue el de poder ampliar el área de cobertura de sus servicios, la cual tuvo que crecer considerablemente porque mucha gente que antes no compraba en línea, con esta coyuntura sanitaria comenzó a hacerlo.



Con el desarrollo experimentado en los últimos 10 meses (todo lo que va de este año), la compañía de delivery espera concluir 2020 con un crecimiento del 200%, en comparación con 2019, casi 9 millones de envíos ya realiza – dos a lo largo de su historia y un plan de apertura de operación en nuevas ciudades, entre las que se menciona a Puebla, Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca.

Mensajeros Urbanos va por más territorio

El emprendimiento de delivery, de origen colombiano, Mensajeros Urbanos, concretó su llegada a México a mediados de 2019, tiempo justo, sin que ellos lo supieran, para asentarse en el país y prepararse para enfrentar un 2020 complejo, en especial por la pandemia. Al mismo tiempo, esta situación le resultó muy positiva.



“Este año ha sido, para nosotros, en cuanto a entregas, muy bueno; al mismo tiempo, muy retador, porque administrar el crecimiento que tuvimos por fuera de lo proyectado nos obligó a movernos internamente, como compañía, muy rápido, para ser capaces de cumplir con la demanda”, explica Santiago Pineda, ceo y fundador de la startup en entrevista con Forbes México .

Mesajeros Urbanos





Y, para conseguir esta eficiencia que señala, la compañía ha trabajado particular – mente en dos ámbitos diferentes. Por un lado, menciona, fortalecieron la comunicación con sus clientes, con el objetivo de conocer mejor sus necesidades y alcances, mientras que, por otro, fortalecieron la capacidad de su plataforma digital.

“Trabajamos muy duro en el avance de nuestra digitalización para mejorar nuestro servicio. Es un tema en el que hemos avanzado mucho y que nos ha servido para fortalecer la vinculación con todas nuestras partes, tanto aliados como clientes”, relata. Se le pregunta qué les ha dejado, en números, toda esta explosión.





Explica: “La compañía saltará de haber hecho, el año pasado, un total de 1,400,000 entregas a poco más de 2 millones en este 2020. “Vamos a cerrar este año con el número de entregas que te menciono; pero esto no se va detener: el comercio electrónico no va a volver nunca a los niveles anteriores que teníamos, por lo que la perspectiva es que, hacia diciembre de 2021, podamos concretar los 4 millones”, afirma Pineda.



Por su parte, en el tema de alcance, la compañía de entre – gas tiene previsto expandirse aun más en México antes del cierre del año, esperando ofrecer sus servicios en tres nuevas urbes que se añadirían a la Ciudad de México y Monterrey, donde ya tienen presencia. Éstas son Guadalajara, Querétaro y Puebla.



“Nosotros creemos que el último trimestre del año va ser muy movido porque las marcas se van a preparar para navidad y el volumen de entregas entre noviembre y diciembre va a venir como nunca antes en temas de e-commerce, por lo que también estaremos listos para eso”, señala el emprendedor.



Pero el plan es aun más ambicioso en este tema para el siguiente año, ya que la compañía tiene como objetivo aprovechar esta ola de cambios para buscar no sólo tener presencia en estos cinco territorios, sino concretar su operación en al menos 20 ciudades mexicanas.

99 Minutos quiere aprovechar el momento

Ni siquiera en el mejor de los escenarios posibles, el emprendedor mexicano Alexis Patjane hubiese imaginado lo que significaría el año 2020, tanto para él como para su startup 99 Minutos, compañía especializada en el servicio de entrega de productos de última milla, con presencia en México, Perú, Colombia y Chile, y que, al día de hoy, ha logrado levantar un poco más de 9 mdd en inversiones.



Esto, básicamente porque la empresa que él encabeza consiguió, durante los 10 meses transcurridos de este año marcado por la pandemia, el mayor crecimiento que ha experimentado a lo largo de su historia.

99 minutos





“Para nosotros, 2020 ha sido un año de muchísimo crecimiento, impulsado, en gran medida, por la digitalización que las personas asumieron durante este año, a causa de Covid-19, un hecho que las llevó a aceptar tener que pedir en línea y que aceleró completamente las cosas para nosotros, que nos dedicamos, en su mayoría, al e-commerce delivery”, explica en entrevista.



De esta manera, detalla Patjane, la startup logró incrementar hasta en ocho veces sus operaciones, en comparación con el año pasado, aun con las dificultades que esto representó.

“El tema de crecer tan rápido en el terreno económico fue muy agresivo, porque llegó una época en la que estábamos contratando hasta 250 choferes por semana, lo que apretó mucho el tema del flujo del capital, pero aun con esta situación seguimos adelante”, explica.



Es así como hoy la startup de logística de última milla asegura contar ya con un total de 4,500 trabajadores en modo fulltime, destacando aquí un alza de un 350% en su número de trabajadores administrativos. Asimismo, saltó de uno a cuatro centros de distribución en la Ciudad de México, además de que amplió las capacidades de los que tenían en Guadalajara, Querétaro, Toluca y Puebla. “Lo que sucedió este año fue verdaderamente una bomba.



Lo vivimos en México, pero también en los países de fuera en los que operamos, como Chile, donde ya tenemos tres centros de distribución y más de 400 operadores”, expone. Pero la compañía, que pasó (durante esta crisis) de tener rutas de entrega de 35 paquetes a alcanzar hoy más de 80, no planea quedarse únicamente con el crecimiento que ha experimentado hasta el día de hoy, sino que ya se prepara para ir por más.



“Nuestro crecimiento no se ha frenado, y es lo que vamos a aprovechar, por lo que tenemos ya pensado, para 2021, concretar una expansión muy fuerte con dirección a Costa Rica, Panamá y Ecuador, en Latinoamérica, además de las ciudades de Toronto, Canadá, y Madrid, España”, dice el emprendedor.