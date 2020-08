Liga MX: ¿menos fichajes ‘bomba’ ante las nuevas reglas?

En cuanto terminó el entrenamiento del Club Chiapas, los reporteros llegaron con una consigna: preguntarle a Sergio Almaguer cómo era posible que él ganara 475,000 pesos mensuales y Cuauhtémoc Blanco 31,000? No resultaba lógico.

Era 2003 y, a mediados de año, ocurrió una filtración a medios sobre los sueldos del futbol mexicano. Había datos que no cuadraban: la estrella de la liga tenía un salario menor que una buena cantidad de jugadores.



“Cuando participé en la Comisión del Jugador, se estableció que tenía que [haber] un solo contrato”, dijo el ex jugador de Jaguares (un club ya desaparecido), quien trabajó entre 2001 y 2002 para establecer las bases de la Comisión del Jugador, que tendría validez oficial hasta 2003.

Los dobles (o hasta triples) contratos no son novedad en el futbol mexicano y, por primera vez, tras la investigación y llamado de atención que recibió la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX en agosto del 2018 por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la “familia del futbol”, como se hacen llamar, está obligada a regular los acuerdos laborales entre el club y los jugadores.



Según datos recopilados por Forbes México (hechos públicos por el SAT, autoridades fiscales y filtraciones a medios de comunicación), en la última década al menos unos 3,000 millones de pesos (mdp) forman parte de condonaciones o, de plano, evasión de impuestos entre clubes, directivos, jugadores y entrenadores que trabajan en el futbol mexicano.



¿Cómo resume la actividad contractual del futbol mexicano antes de que Hacienda entrara para supervisar a detalle estas relaciones en la Liga MX? “Era un paraíso de la ilegalidad”, dice Salvador Herrera, director de la Agencia de Representación Deportiva y Legal en México.



“Por muchos años, fue laxo, permisivo; escuchabas historias de cómo E evadían impuestos, no había filtros ni regulaciones”, comenta Ernesto Meade, abogado deportivo y socio del despacho Meade Brand & Sport Management.



De aquella filtración de salarios de 2003, y la incongruencia de que un defensa central de un club “chico” ganaba 15 veces más que la máxima figura del futbol mexicano en uno de los clubes más populares (América), pasaron 15 años para que las autoridades fiscales realizaran una investigación en forma en todo el futbol mexicano.



Ya en algunas ocasiones habían anunciado que estarían al pendiente, pero fue precisamente en 2018 cuando detonó el problema, luego de que Guillermo Vázquez, en ese entonces entrenador del Veracruz (club que tampoco existe ya) denunció al dueño, Fidel Kuri, advirtiendo que practicaba la firma de contratos dobles en el equipo.

Mario Alberto Trejo, quien se desempeñaba como director deportivo del club, declaró: “Mi postura es que haya un solo contrato, porque es lo adecuado, es lo que se tiene que hacer, incluso ante la federación. Cuando [nos] hacen favor de invitarnos es cuando me entero de esta situación, pero [esa irregularidad contractual] era algo que se acostumbraba aquí [en Veracruz]”.

No es sólo el caso de Veracruz. Chivas, Monterrey, Atlas, Toluca, Pumas, Jesús Martínez (dueño de Grupo Pachuca) y hasta personajes como el exentrenador de la Selección Mexicana, Ricardo Antonio La Volpe han estado relacionados ya sea con la evasión o con la condonación de impuestos.

El 21 de noviembre de 2019, un año después del anuncio de la investigación que realizaría el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Liga MX firmaron un convenio para blindar al futbol mexicano de operaciones ilegales y para transparentar sus acuerdos.

Enrique Bonilla, quien es presidente de la Liga MX, hace meses, en un anuncio virtual (por el confinamiento), detalló tres medidas que cambiarán la relación laboral, contractual y de transparencia del futbol nacional:

Los clubes no podrán tener dobles contratos con los jugadores. Si hubiera otros bonos, cláusulas, derechos y obligaciones, éstos deberán estar registrados ante la FMF. Atender todas las obligaciones fiscales por los acuerdos laborales son responsabilidad del jugador. Todos los contratos deben establecerse en pesos mexicanos. Según datos obtenidos por esta publicación, anteriormente se registraban ante la Liga contratos de trabajo donde sólo se estipulaba entre el 10 y el 40% del valor del acuerdo financiero entre los clubes y los jugadores.

Claro, no todos los casos eran así, pero sí una buena parte de ellos. ¿Qué significan estas nuevas medidas en el futbol mexicano?



“Ahora, el Gobierno Federal y el SAT reconocieron las lagunas, lo permisiva que era la industria del futbol. Y no es algo sólo local: es la tendencia mundial. Lo podíamos ver en España: clubes endeudados, evasión de impuestos de jugadores como Messi o Cristiano”, dice Ernesto Meade.



“Esto obliga a la responsabilidad de las partes, a la profesionalización del futbol y también a tener contadores públicos certificados por Hacienda para validar las operaciones”, comenta Salvador Herrera.

LOS CONTRATOS EN PESOS, ¿AFECTAN EL ESPECTÁCULO?

En 2012, en la sala de negociaciones del extinto draft del futbol mexicano, en Cancún, Quintana Roo, lucía, adherido a una pared, un cartel de tamaño mediano que decía: “Dólar: 12.50 pesos”.

No es novedad que los clubes del futbol mexicano impusieran su propio tipo de cambio para llegar a acuerdos en dólares entre jugadores, representantes (ahora intermediarios) y clubes. Es una práctica que, hasta enero de este año, así funcionaba. La idea era que el mercado cambiario (el de la vida real) no afectara las finanzas de los equipos en caso de una devaluación, y evitar, así, la inestabilidad.



Pero ahora, según lo establecido por las exigencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todos los acuerdos registrados en la Liga MX deberán de negociarse en pesos mexicanos.



“En teoría, a los clubes mexicanos no les afecta; al contrario, porque pone en regla todas sus operaciones. Pero claro, si un jugador firma en pesos mexicanos y quiere transferir su dinero a una cuenta en dólares (o euros), ahí sí que va a sentir el efecto del tipo de cambio”, comenta Ernesto Meade.

Algunos futbolistas extranjeros que llegan al país e incluso estrellas locales firman acuerdos en dólares. Salvador Herrera dice que uno de los problemas que conlleva esta decisión (de tasar en pesos) es que “los contratos en nuestra moneda hace menos atractivo al país para realizar fichajes en el extranjero, por circunstancias que no tienen que ver con lo deportivo. Somos una economía que tiene riesgos; puede haber devaluaciones… y esas decisiones determinan que un jugador venga aquí o vaya a otro país. Los contratos en pesos valen menos, en términos de negociaciones”.

Por ejemplo, hace unos años, la web Football Leaks reveló que André-Pierre Gignac tenía un salario mensual de 83,333 euros (unos 2.1 millones de pesos). Convertir esa cantidad en pesos, con el tipo de cambio y sus fluctuaciones, al momento que se hiciera la conversión a una cuenta en euros no sería un buen negocio para el delantero francés.

Otro de los puntos donde puede “perder” el futbol mexicano al tener contratos en moneda nacional es en la competencia con otros mercados, por ejemplo el de la MLS (dólares) o el del Real brasileño, o con algunos países europeos que basan su economía en el euro. Todas estas monedas cotizan más alto que el peso mexicano.



Hasta el cierre de esta edición, a siete días de arrancar el torneo Apertura 2020, la inversión de los clubes en fichajes era de 13 mdd (tienen como plazo el 5 de septiembre para contratar futbolistas), nada que ver con los 101.7 mdd del Clausura 2020.



Claro, la pandemia puede ser la principal razón, pero también la adecuación de los clubes a las nuevas normativas de contratos en pesos.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUTBOLISTAS

Los más normal o, por decirlo así, los casos promedio, era que los clubes del futbol mexicano asumieran las obligaciones fiscales de los jugadores y ellos recibieran su sueldo libre.



Eso se terminó. Con las nuevas reglamentaciones (que, por cierto, hasta el cierre de esta edición no estaban estipuladas físicamente en ningún reglamento de la Liga MX), los clubes se pueden ahorrar hasta 35% por pago de impuestos en cada contrato.



Pero también hay que acotar que, muchas veces, la cantidad que pagaban de impuestos sólo obedecía al acuerdo que estaba registrado en la FMF… es decir, tampoco cumplían con lo que realmente correspondía pagar a las autoridades fiscales del país, porque había otro acuerdo que no había sido reportado.



“Que no haya dobles contratos es lo mejor; es algo que se ha trabajado desde hace unos tres años. Los jugadores tienen que asumir sus responsabilidades y, por eso, vamos a ofrecerles asesorías, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales”, comentó Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, la institución mexicana que nació en 2017 para defender los derechos de los futbolistas que trabajan en nuestro país.



“Había un contrato que era registrado en la Federación, pero había un segundo, que correspondía a derechos de imagen, que no era el ‘contrato laboral’; en ocasiones había hasta un tercero: el que se firmaba sobre el tema de cesión de derechos de imagen. Esas prácticas, sin duda, tendían al engaño, al incumplimiento de las obligaciones y a la falta de transparencia”, comenta Salvador Herrera, director de la agencia de representación deportiva y legal en México.



“Los jugadores vivían cobijados, porque los clubes pagaban estos impuestos; pero si había un incumpliento fiscal, el jugador pagaba los platos rotos. Ahora los jugadores tendrán más control y va a estar en sus manos saber sobre sus temas, sus ingresos. Un abogado o contador puede hacerse responsable y tener enterado al jugador”, reflexiona Ernesto Meade, el abogado deportivo y socio del despacho Meade Brand & Sport Management.



Para Álvaro Ortiz, “como cualquier trabajador, [los jugadores] deberán declarar sus impuestos. Creo que esto va en beneficio de equipos y futbolistas; es una responsabilidad de ambos lados”.



TRANSPARENTAR TODOS LOS CONTRATOS, OBLIGACIÓN DE LOS EQUIPOS

Los contratos de los jugadores tendrán que ser reportados a la autoridad fiscal, pero las nuevas disposiciones para los clubes los obliga a tener las cuentas claras, porque detrás estará la Unidad de Inteligencia Financiera, vigilando. Ricardo Galicia, presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la CDMX, asegura que, tras las nuevas normativas establecidas para los clubes y los problemas que desató la pandemia de Covid-19, todos los contratos, incluyendo los comerciales, deberán caminar para quedar en pesos mexicanos.

“En general, en el futbol mexicano podemos decir que solo entre el 15-20% de los acuerdos comerciales son dólares. El consejo es firmar en nuestra moneda por una posible devaluación. Es una recomendación que hacemos a nuestros proveedores y marcas y justo ahora que estamos en proceso de renovación de acuerdos”.



Ricardo asegura que el nuevo coronavirus obligó a todos los equipos a renegociar contratos; al menos 90% de ellos están en proceso de revisión para generar planes de pago o nuevos acuerdos, o para darle salida a los acuerdos ya establecidos. “Todo deberá estar registrado. Se tiene que cumplir con los parámetros de la ley y, claro, [hay que ver que] sea conveniente para todas las partes”, comentó Galicia.

Todos estos movimientos, montos, acuerdos, todo, en teoría, deberá reportarse en las declaraciones de los clubes, que (según la SHCP) tendrán que cumplir con todas sus obligaciones fiscales. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la transparencia financiera y contractual entre jugadores y equipos? Forbes México consultó a cuatro especialistas en cuestiones legales y financieras, y sus recomendaciones son las siguientes:

Establecer cláusulas contractuales muy claras, apegadas a las regulaciones -Tener claridad en los contratos sobre temas de ingresos o pagos por bonos o metas conseguidas

Transparentar la vigencia de los contratos y las cláusulas de rescisión

Regular el número de jugadores que son propiedad de un club y limitar el número de préstamos (que ya es algo que la FIFA tiene reglamentado)

Crear un comité de ética interno para revisar operaciones sospechosas

Disponer de mecanismos contables y auditorias financieras externas e independientes de la FMF y la Liga MX Los cambios se oficializaron hace una semana, pero, desde noviembre de 2019, cuando la Liga MX firmó un acuerdo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los clubes fueron advertidos: cada uno deberá proporcionar la información de todas sus operaciones financieras, como la adquisición de jugadores, los reportes fiscales relativos a los cumplimientos de cada equipo, los registros de inversiones, etc. Y deben dar toda la información de directivos y afiliados que les requieran las autoridades.

Cada año, según los registros de esta publicación, se condonaban o evadían (en promedio) unos 3,000 mdp entre todos los actores del futbol mexicano. Se acabó.