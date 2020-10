La Comer va por renovarse y no morir

Para Flor Argumedo, CIO en La Comer, la transformación digital de las empresas debe estar enfocada en la mejora de la experiencia del cliente y permite que la empresa esté en un proceso de evolución constante.

“Toda estrategia, si no está basada en mejorar la experiencia del cliente, quiere decir que no está bien dirigida. La transformación digital no es hoy un tema de automatización de procesos, no es un tema sólo de cosas nuevas, eso ya era el principio de la tecnología, es un tema demandante, es renovarse o morir. Para una empresa la transformación digital es constantemente atento y pensar más allá. Para medir si una iniciativa es exitosa o no , eso se determina a partir de qué tanto valor añadido le dio a tu cliente o no”, explica.

El proyecto de La Comer identificó una tendencia de mercado sobre la evolución y penetración de los medios de pago digitales, marcada por el surgimiento de muchas “wallets digitales” tanto de participantes del ecosistema bancario, como de nuevos jugadores no regulados y con propuestas innovadoras para facilitar el pago de mercancías en las tiendas utilizando tecnología digital, basada principalmente, aunque no de forma exclusiva, en las capacidad de los teléfonos móviles actuales.

Durante el primer semestre del año, La Comer implementó un proyecto para diseñar, desarrollar e instalar la arquitectura de sistemas que permite integrar medios de pago digitales, de diversos emisores y con diferentes estándares y métodos de conexión, a la oferta actual de medios de pago que se reciben en los puntos de venta de la cadena, haciéndolo de forma sencilla, segura y rápida en el punto de venta.

“Somos la primera cadena de autoservicio que acepta CoDi como método de pago, es una opción que nos encantó, en las primeras semanas la gente fue sabiendo que lo aceptábamos y hoy es un medio muy utilizado. De la misma forma, el proyecto contempló a las Tarjetas contactless y nos aseguramos de hacerlo en un tiempo de respuesta óptimo para los clientes, los programas de lealtad lo virtualizamos . La transformación digital el medios de pago la implementamos en el primer semestre”, detalla.

La inteligencia artificial, cómputo en la nube y big data son algunas de las tecnologías que se avecinan como herramientas de transformación para el futuro.

“La transformación digital es un proceso de innovación y calidad permanente buscando mejorar la experiencia del cliente. Tu eje central es ofrecer un mayor valor agregado. Es vivir en un estado beta permanente, siempre buscar evolucionar, vamos a tener que vivir continuamente transformando, innovando y cuidando la calidad”, afirma.