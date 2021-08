Revocación de mandato será oportunidad de oposición para que me vaya : AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la revocación del mandato en marzo de 2022, “el bloque conservador” tiene el desafío de llamar a los ciudadanos a que voten para que se vaya.

En la ‘mañanera’, el mandatario señaló que este bloque no pudo contra Morena en las elecciones del 6 de junio, pues este quería, dijo, que el partido no lograra la mayoría en la Cámara de Diputados.

“No pudieron, y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelva a reagrupar para que llamen al pueblo a que voten, para que yo me vaya; es la revocación del mandato. Esto es la democracia. No hace falta la violencia, de manera pacífica, por la vía democrática que el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahí tienen otra oportunidad”, dijo.

Lee: Presume AMLO apoyo de 72% hacia consulta de revocación de mandato

Mencionó que este “bloque conservador” está conformado de políticos, corruptos, medios de información y sectores retrógradas.

“El bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos: políticos, corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores las retrogradas”, mencionó.

La revocación es el instrumento por el cual se puede solicitar que se convoque a los ciudadanos con credencial de elector para que decida si un funcionario debe ser removido de su cargo antes de que termine su periodo, como al presidente.

Suscríbete a Forbes México