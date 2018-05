Ricardo Anaya pide a Zavala unir fuerzas en un sólo proyecto

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, llamó a Margarita Zavala a ver hacia adelante para construir un proyecto político en común, de acuerdo con el diario Reforma.

Durante su intervención en la Reunión Nacional de Consejero Regionales de BBVA Bancomer, Anaya también hizo un llamado al voto útil de quienes hoy tienen la intención de hacerlo por Morena.

El candidato por la coalición Por México al Frente dijo que tiene en excelente concepto a Margarita Zavala y se dijo dispuesto a buscarla.

“La aprecio y me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento y, si no, en algún otro momento, estoy no sólo abierto, sino en la mejor disposición”, dijo Anaya.

De acuerdo con Reforma, el candidato lamentó la salida del PAN de la hoy candidata independiente y la llamó a ver hacia adelante.

“Lamento mucho que haya sucedido (su renuncia al PAN). En este momento, por la gravedad de la circunstancia que estamos viviendo, necesitamos ver hacia adelante, después volteamos a ver para atrás y vemos qué pudimos haber hecho”, comentó Anaya.

El panista consideró que esta elección no es una competencia entre dos personas, sino entre dos proyectos. Además de que dijo que a México no le irá bien si la elección del 1 de julio la gana López Obrador.

“Lo que tenemos que hacer es, con enorme apertura, ver hacia adelante y trabajar para ganar la elección, yo espero que todos tengamos esa disposición particularmente me estoy refiriendo al caso mío y por supuesto también de Margarita”, dijo Anaya.