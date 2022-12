Ricardo Monreal debe quedarse como coordinador de Morena en el Senado: AMLO

Aunque votó en contra de su plan B en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este lunes que el senador Ricardo Monreal debe quedarse al frente de la bancada de Morena en el Senado de la República a fin de evitar que la oposición haga un escándalo.

El mandatario federal dijo estar en contra de las expulsiones en el partido ya que los representantes de los Poderes de la Unión tienen la libertad de conducirse más allá de la voluntad presidencial. No obstante, dijo que el electorado es el que juzgará su actuación.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones. Los senadores lo deciden, pero a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, no. Ya no es igual.

“Ya no es igual, que siga. Pero nada más que cuando vaya a pedir el voto le van a decir ‘toma tu Champotón’. Lo otro, (no aprobar la reforma) era avalar lo podrido, lo antidemócratico, lo violador de los derechos humanos. Nada más, para no hablar con pruebas, últimamente, lo que hicieron”, dijo.

El 15 de diciembre, el pleno del Senado avaló el plan B electoral con 122 votos, 69 a favor, 53 en contra y cero abstenciones. El morenista Ricardo Monreal votó en contra y dijo asumir la responsabilidad porque no quiere que se viole la Constitución.

Lee: Senado aprueba plan B de reforma electoral de López Obrador; Monreal vota en contra

Ante los coqueteos de Monreal con la oposición por una candidatura común a la presidencia de la República y ahora el rechazo a la iniciativa presidencial, muchas voces al interior del partido exigieron la expulsión del morenista.

Ricardo Monreal señaló que el llamado plan B de reforma electoral del presidente López Obrador se aprobará hasta febrero del próximo año.

Lo anterior, porque la Cámara de Diputados modificó una de las dos minutas que conformaban el plan B electoral, pues de último momento el PVEM aceptó retirar la cláusula “de vida eterna” para los partidos minoritarios, ya que hubiera permitido la distribución de votos previa en candidaturas comunes.

Esto, luego de las declaraciones del mandatario federal, quien dijo que de aprobarse la reforma con esa cláusula, la vetaría.

