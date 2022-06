Ricardo Monreal pide al PAN, PRI y PRD no paralizar las labores del Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, pidió al PAN, PRI y PRD reconsiderar su “paro constitucional” en el Congreso de la Unión anunciado hoy.

“Convoco al PAN, PRI, PRD a que no se afecta la vida institucional del Congreso de la Unión. Como presidente de la Jucopo del Senado y como líder de la mayoría legislativa hago un llamado a los partidos políticos que conforman el bloque político electoral para que consideren la moratoria legislativa a la que han convocado”, dijo el coordinador de la bancada de Morena

En un video que subió a sus redes sociales, Monreal solicitó a los partidos de oposición no paralizar las labores de la Cámara de Diputados y del Senado, como anunciaron por la mañana en una conferencia.

“No vamos a cuestionar las estrategias o tácticas poselectorales de los institutos políticos, pero me parece que lo que debemos convocar es a procurar a que la vida institucional del Congreso debe continuar; es decir, que no se paralicen las labores de este Poder de la Unión, que es indispensable para la vida de la República”, mencionó. Hago un atento llamado al PRI, al PAN y al PRD a no paralizar los procesos legislativos del Congreso de la Unión. En el @senadomexicano respetamos sus estrategias poselectorales, pero los convocamos al diálogo y a la mesura institucional, por el bien de México. pic.twitter.com/DLHf7kXSD7— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 10, 2022

El morenista señaló que buscará reunirse con los coordinadores de los senadores del PAN, Julen Rementería; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PRD, Miguel Mancera, “para tomar una decisión al respecto, y que la prudencia y la serenidad sean las que priven en los próximos días”.

Asimismo, consideró que el paro constitucional anunciado por la coalición Va por México se inscribe en una estrategia y táctica de la oposición, que respeta; sin embargo, pidió nuevamente que no se afecte el funcionamiento de las Cámaras legislativas.

“Pongamonos de acuerdo, vayamos por consenso o por acuerdo a lograr actualizar el marco normativo que es indispensable en nuestro país. No se puede paralizar a un Poder de la Unión”, enfatizó Monreal.

La coalición Va por México anunció hoy una “moratoria constitucional”, es decir, un paro para no impulsar ni respaldar ninguna iniciativa que pretenda reformar la Constitución.

