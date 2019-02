Richard Branson organiza concierto para ayudar a Venezuela

El multimillonario británico Richard Branson, fundador de Virgin, organiza un concierto en la frontera Venezuela-Colombia con el que busca recaudar 100 millones de dólares que serán destinados para ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

A través de un comunicado, se confirmó que el concierto organizado por el empresario y filántropo se realizará el viernes 22 de febrero en la ciudad colombiana de Cúcuta.

The humanitarian crisis in Venezuela worsens every day. Join Venezuela Aid Live, support the cause to help the country’s suffering people https://t.co/FJ60thvXJt pic.twitter.com/N5nqwzpsFI

