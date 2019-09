Ricky Martin recibe premio por la paz y se pronuncia por derechos LGBT en Yucatán

Mérida, Yucatán.- El cantante puertoriqueño Ricky Martin se pronunció a favor de los derechos de los integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBT) durante la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019, en la cual fue galardonado.

“Mi comunidad LGBT, quienes a pesar de sus grandes talentos, significativas aportaciones en el quehacer humano, siguen siendo objeto de rechazo y profundas creencias producto del desconocimiento. La igualdad, el respeto y la tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida”, afirmó el cantante al recibir el Peace Summit Award.

Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992 y quien entregó el galardón, destacó la acciones humanitarias del artista enfocadas a la paz.

Al recibir el premio, Martin apuntó la importancia de la formación pacífica de las nuevas generaciones y la necesidad de dejar de aceptar como normal las crisis humanitarias que hay alrededor del mundo.

“La educación no es un fin, es el trayecto que nos conduce al entendimiento y respeto de que todos los habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, creencias y orientación sexual, que debe ser respetada por todos los gobiernos que nos rigen”, apuntó el puertorriqueño.

Las declaraciones del cantante ocurren luego de que el Congreso local de Yucatán rechazó la legalización del matrimonio igualitario y luego de que diversos activistas solicitaran a través de redes sociales que el cantante se posicionará, toda vez que fue invitado a brindar un concierto al final de la Cumbre.

“Como miembro de la comunidad LGBT es muy sencillo, no pedimos tener más derechos que el resto de los ciudadanos, no pedimos tener menos derechos, simplemente queremos igualdad. A todos esos grandes activistas que luchan por la igualdad por favor no se den por vencidos”, afirmó.

Durante la ceremonia de premiación, en el último día de la Cumbre, también fueron galardonados Saskia Niño de Rivera, por su labor por los derechos de mujeres en prisión; Miguel Bosé, como activista por los derechos humanos, y Mary Shuttleworth, maestra sudafricana enfocada en divulgar los derechos humanos.

Llevada a cabo en tres días, la Cumbre integró a un buen número de laureados con el Nobel de la Paz como Rigoberta Menchú, Juan Manuel Santos, Jody Williams, Laymah Gbowee, David Trimble, Tawakkol Karman, Shirin Ebadi y Kalash Satyarthi.

