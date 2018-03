Por Susan Adams

Con una competencia aplastante en puerta, Ring, la compañía de dispositivos de seguridad para el hogar que ha tenido casi un monopolio en el mercado los video timbres, se está vendiendo a Amazon por unos 1.100 millones de dólares. “Estoy más que feliz”, dijo el fundador de Ring, Jamie Siminoff, sobre el trato, “increíblemente feliz”.

Siminoff se negó a dar detalles antes de que la transacción se cierre oficialmente. Pero se espera que Amazon trate a Ring como trató a otras adquisiciones como Zappos y Audible, integrando algunos elementos de Ring con otros productos de Amazon, como su asistente digital virtual, Alexa, que ya transmite comandos a los productos de Ring. El gigante de Seattle permitirá que Ring opere de manera independiente, según un portavoz de Ring. Siminoff seguirá como CEO de Ring, con sede en Santa Mónica.

El trato no hará que Siminoff, de 41 años, sea multimillonario. Ring se quemó a través de múltiples rondas de financiamiento, lo que elevó su capital de inversión a 209 millones de dólares y diluyó la participación de propiedad de Siminoff en un 10%. El acuerdo de Amazon anula una ronda de inversión de 300 mdd que Siminoff cerró en marzo, lo que habría valuado a la compañía en 1,000 mdd.

El acuerdo marca un hermoso día de pago para Shaquille O’Neal, el vocero de Ring, quien llegó a un acuerdo en 2016 por una participación accionaria en la compañía a cambio de sus apariciones junto a Siminoff en la televisión y comerciales en línea de Ring.

Tan solo el año pasado, Ring tuvo una participación del 97% en las ventas de video timbres en Estados Unidos, según la firma de investigación de mercado NPD Group. Los dispositivos permiten a los usuarios ver la transmisión de video a través de una pequeña cámara en el timbre, usando una aplicación en su teléfono. Pero este año, media docena de timbres de imitación está llegando al mercado, algunos introducidos por compañías de seguridad de legado como ADT y otros introducidos por marcas de Google y Amazon. En diciembre, Amazon compró Blink, un fabricante de cámaras inalámbricas de seguridad para uso doméstico y planeaba introducir un video timbre de 99 dólares en los próximos meses, superando por 80 dólares el timbre más barato de Ring.

Saliq Khan, un analista de Imperial Capital que rastrea a 30 compañías de seguridad doméstica, incluido ADT, dijo que Nest, propiedad de Google, planteaba una amenaza similar. Nest se ha expandido más allá de su popular termostato con conexión Wi-Fi a dispositivos de seguridad para el hogar, incluido un video timbre de 229 dólares que planea lanzar este año.

Ring también se ha expandido más allá de los timbres. La mitad de sus ingresos provienen de una serie de cámaras de visión nocturna activadas por movimiento y equipadas con video, bocinas, luces LED y sirenas, que ayudaron a impulsar los ingresos de Ring en 2017 a 415 mdd, más del doble de los 170 millones de dólares que acumuló en 2016.

Hace solo cuatro años, Ring, que entonces se llamaba DoorBot, vivía en los humos. Después de una serie de aventuras fallidas, Siminoff se retiró a su garaje en Pacific Palisades con un par de amigos para tratar de inventar un nuevo producto. Entre sus startups anteriores: Body Mint, un suplemento vitamínico que contiene clorofila, que fue diseñado para eliminar el olor corporal pero volvió verdes las heces de sus clientes. Su compañía más exitosa fue SimulScribe, un creador de software de transcripción de correo de voz a texto que logró una asociación de 17 millones de dólares con una compañía llamada DiTech en 2009. Aunque el acuerdo dio a Siminoff más de 1 mdd, lo dejó deprimido. “Nada de lo que estaba haciendo estaba impactando al mundo de una manera significativa”, dijo.

Tuvo la idea de un timbre conectado al teléfono celular después de que su esposa, Erin, se quejara de que no podía oír el timbre. A pesar de las preocupaciones de que la gente considerara que su producto era un juguete de 200 dólares, agotó su cuenta bancaria, con el apoyo de Erin, que trabaja en el desarrollo de películas en 20th Century Fox, para producir un primer envío de 5,000 timbres desde una fábrica en Taiwán

Luego, en un almuerzo, un día de mayo de 2013, conoció a un empresario que le dijo que debería probar Shark Tank y le dio una dirección de correo electrónico para un productor que trabajaba para el exitoso programa. Siminoff inmediatamente probó su suerte y recibió una llamada del productor mientras conducía a casa. Cuatro meses después grabó su segmento, y el programa se emitió ese noviembre. Aunque los tiburones rechazaron el trato que él quería, 700,000 dólares para una participación de capital del 10%, la publicidad salvó a la compañía. “Éramos una pequeña compañía moribunda de garaje”, dijo Siminoff. “Estar en Shark Tank nos permitió sobrevivir”.

Su aparición en Shark Tank generó más de 1 millón de dólares en ventas en solo un mes. Pero la publicidad y las ventas no pudieron compensar la mala calidad de imagen y sonido de DoorBot y la conexión WiFi defectuosa. “Producto horrible de una compañía muy poco ética”, decía una de las 323 reseñas negativas en Amazon.

Siminoff respondió realizando visitas a 50 clientes en los próximos nueve meses y contestando todos y cada uno de los correos electrónicos de los clientes. Aún comparte su dirección de correo electrónico personal en cada cuadro. Hasta hace seis meses, realizaba al menos una visita al mes para ayudar a los clientes a solucionar errores como malas conexiones WiFi. “Soy implacable”, dijo.

Buscando mejorar el producto, en marzo de 2014, llegó a un acuerdo con Foxconn, el gigante chino que fabrica iPhones, para colaborar en un rediseño y ampliar una línea de crédito para cubrir las primeras 30,000 unidades a 100 dólares cada una. Mientras tanto, corría para recaudar capital. Uno de sus inversionistas, Hamet Watt de Upfront Ventures, sugirió que cambiara el nombre de la compañía a Ring porque significaba tanto un tono de timbre como un anillo de seguridad alrededor de la casa de un cliente. Siminoff pagó 1 millón de dólares para comprar ring.com a un cyber ocupante de dominios. “Si quieres ser un jugador en el mercado”, dijo, “tienes que parecer uno”.

Luego, presionó para ingresar a los grandes almacenes y comenzó a gastar en anuncios de televisión.En uno de sus comerciales recientes, Shaq se une a Siminoff en la cámara para visitar a Vicki, una mujer modesta con un suéter azul. El video de Ring muestra que ella está persiguiendo a un posible intruso con el comando “¡Fuera de aquí!”

En 2015, el multimillonario Richard Branson invirtió en Ring después de que un visitante de su isla privada habló de forma remota con un repartidor que estaba en su casa. “Ring tocó todas las campanas correctas para mí”, dijo Branson. “Aquí había un producto que iba a salvar su casa de ser robada: no podía creer que los tiburones dejaran ir a Jamie”.

Siminoff tiene pruebas de que Ring protege contra los intrusos. En 2016, en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles, Ring regaló 40 timbres en Wilshire Park, un vecindario de clase media de Los Ángeles lleno de robos al hogar. Aunque los dispositivos cubrieron solo el 10% de las viviendas de la zona, los robos se redujeron en un 55% en seis meses, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, principalmente al desalentar a los ladrones que atacan cuando creen que no hay nadie en casa. “Nuestra misión es reducir el crimen en los vecindarios”, dijo Siminoff.

El acuerdo con Amazon significa que Ring encontrará una nueva ubicación en Los Ángeles. En su sede de Santa Mónica, ha apretujado a 250 de sus 2,000 empleados en cuatro edificios contiguos de concreto de un solo piso que incluyen un espacio industrial tipo bodegay una antigua galería de arte (1,000 empleados del servicio de llamadas trabajan en tres oficinas en Scottsdale y Phoenix, y Ring tiene oficinas en Buenos Aires, Taiwán, Europa y Australia). El espacio de Santa Mónica es tan pequeño que Siminoff comparte una oficina con un asistente y mantiene su Mac sobre un archivador.

A lo largo de una serie de entrevistas con Forbes a partir de diciembre, Siminoff no dio pistas de que estaba buscando ser adquirido, y pronosticó una OPI de Ring en el año y prometió que Ring podría defenderse contra Amazon y Google. “Puedes argumentar que estos dos monstruos nos pisotearán”, dijo. “Pero hay muchos ejemplos en los que no han ganado, como Dropbox, Roku, Netflix”. Al parecer, Ring no se unirá a esa lista de supervivientes.