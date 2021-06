Robots de Hyundai y miembros de BTS brillan en rutina de baile y video viral

Con el objeto de celebrar la finalización de la adquisición de Boston Dynamics por parte del Hyundai Motor Group, la marca acaba de lanzar un video donde incluyen a los iconos mundiales, no solo del K-pop, y embajadores de marca global de Hyundai Motor, BTS.

Primero vale recordar que BTS acaba de apoyar el lanzamiento del Ioniq, el nuevo vehículo eléctrico de la marca, con un proporcionalmente ‘electrificante’ hit single llamado “Ioniq I’m on it”, con un beat digno de Justin Bieber.

En esta nueva iniciativa de prensa, Hyundai Motor Group incluyó a Boston Dynamics con las actuaciones estelares del perro robot Spot y el humanoide Atlas, quienes replicaron espectaculares pasos de baile.

En el video, llamado “Welcome to the family with BTS” (o Bienvenido a la familia con BTS), los robots muestran la precisión de sus movimientos y cómo están programados para realizar diferentes tipos de destreza física.

Hyundai y BTS en nuevo video viral

Hay que añadir que el video comienza con el pequeño automóvil para niños Nexo Kids, guiando a Spot a un estudio de filmación, donde el ciberperro se encuentra con BTS y comienza a bailar los movimientos dinámicos del grupo.

Luego se ve a Atlas, en similar muestra de aptitudes y termina con ambos robots dominando los movimientos de la boy band.

De esta forma, Hyundai demuestra que el campo de la robótica es un área importante su desarrollo comercial y ahora se ve reforzado por la adquisición de Boston Dynamics.

En septiembre pasado, el grupo demostró su interés en el avance de la robótica al presentar VEX (Vest EXoskeleton), un dispositivo portátil que apoya a los trabajadores de la línea de producción, así como un manipulador de carga de vehículos eléctricos y otras soluciones de lo que ellos definen como ‘movilidad personal robótica’.

“Con la adquisición de Boston Dynamics, Hyundai Motor expandirá su nuevo negocio de robótica para brindar a los clientes experiencias de movilidad emocionantes”, dijo Thomas Schemera, vicepresidente ejecutivo y director de marketing global de la firma.

“Esperamos explorar nuevas oportunidades de marketing para comunicarnos con los millennials y la Generación Z, en particular, sobre el enorme potencial que ofrece la nueva robótica de Hyundai en la vida diaria, lo que permite el progreso de la humanidad”.

Sobre la compra de Boston Dynamics por parte de Hyundai Motor Group la empresa cree allanará el camino para la “coexistencia armoniosa de la humanidad y los robots”, de acuerdo a la automotriz.

Sobre la operación, Hyundai indica que la empresa de robots móviles fue valorada en 1,100 millones de dólares (mdd), en tanto no se han revelado detalles financieros adicionales.

Así es que Hyundai obtuvo una participación del 80% en Boston Dynamics, mientras que SoftBank, a través de una de sus filiales, conserva el 20% restante.

Con la compra de la tecnológica, y la obtención de una posición de liderazgo en el campo de la robótica, el Hyundai Group dió un nuevo paso importante en su proceso de transformación estratégica en busca de soluciones comerciales de movilidad para la nueva era.

Te puede interesar Hyundai adquiere Boston Dynamics y adelanta planes para humanos y robots