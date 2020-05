Robots vs. coronavirus y los daños colaterales

La pandemia de coronavirus ha acelerado esa tendencia, con robots que están interactuando con pacientes con COVID-19, limpiando supermercados y transportes, y entregando mercancías.

El autor Martin Ford, quien ha escrito varios libros sobre la llegada de los robots, incluido ‘Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobles Future’, dice que el brote adelantó la línea de tiempo que imaginó de los robots que se convertirían en una parte permanente de personal.

Hablando a través de Skype con Reuters, dijo: “Esta pandemia realmente ha cambiado totalmente ese cálculo y ahora, de repente, en realidad hay algún peligro o riesgo asociado con la interacción con las personas, así que cualquier cosa que esté completamente automatizada, creo que es particularmente donde estamos lidiando con problemas de higiene, preparación de alimentos, cosas por el estilo. Si puedes mantener a la gente fuera del círculo, eso de repente no se convierte en una desventaja sino en una ventaja “.

Agregó que “puede continuar por tanto tiempo que realmente cambie las preferencias de los consumidores hasta cierto punto que algunos de estos cambios se vuelvan permanentes y que una vez más aceleren este movimiento hacia la automatización”.

Un robot de rayos UV limpia el piso cerca de las ventanillas en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el 7 de mayo de 2020 en Pittsburgh, Pennsylvania. El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh ha puesto accesorios UVC en sus robots de limpieza de pisos, convirtiéndolo en el primer aeropuerto en los Estados Unidos en probar el uso de los rayos ultravioleta para eliminar el coronavirus de las superficies. Si son efectivos, los robots de limpieza UV podrían ser un modelo para otros aeropuertos, ya que planean reabrir y tratar de persuadir a las personas para que viajen nuevamente. Foto de Jeff Swensen / Getty Images

Ford ha pasado más de una década hablando con algunos de los científicos más destacados tanto en robótica como en IA para lograr su visión del futuro, pero cree que ahora es el momento de abordar los problemas de los robots y la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad.

Desde el brote, los gobiernos de todo el mundo han utilizado tecnología, como cámaras con sensores de temperatura en aeropuertos o aplicaciones de distanciamiento social, que muchos argumentan que infringen la privacidad de las personas.

El doctor Peter Chai, a la derecha, habla sobre Spot the Robot durante una demostración en el Hospital Brigham And Women’s en Boston el 22 de abril de 2020. La demostración presentó una nueva plataforma de telemedicina móvil, Spot the Robot, diseñada en colaboración con investigadores de Brigham. Spot, un robot de Boston Dynamics, reduce la exposición de los trabajadores de la salud a pacientes potenciales con Covid-19 y ayuda a conservar el uso de EPP. La demostración incluyó la función de iPad de robots que vincula visualmente a un paciente que mira el robot con un médico que puede estar a pasos de distancia para una comunicación fácil y segura. Spot the Robot se encuentra actualmente en uso clínico en el Departamento de Emergencias de Brighams. Foto de Craig F. Walker / The Boston Globe a través de Getty Images

Ford dijo: “El mensaje principal es que habrá intercambios y que habrá una discusión o al menos algún tipo de entendimiento con el público donde la gente decida qué es lo más importante para ellos. ¿Están dispuestos a sacrificar la privacidad por seguridad? Creo que cada país tendrá que hacer su propio intercambio y llegarán a diferentes respuestas “.

“Hay muchos, muchos problemas. Ya sabes, privacidad, sesgo: se podrían construir algoritmos que podrían estar sesgados en contra de ciertos grupos, sesgos raciales, sesgos de género, etc., y todas estas son preocupaciones reales y si abres esa casilla, estas son cosas que salen “, agregó.

Se ven robots en las calles de reparto en medio de la pandemia de COVID-19 el 24 de abril de 2020 en Medellín, Colombia. La aplicación de servicios de entrega ‘Rappi’ comenzó a utilizar robots sobre ruedas diseñados por KiwiBot para todas las entregas en Medellín, Colombia, como medida preventiva para detener la propagación de COVID-19. Foto de Fredy Builes / VIEWpress a través de Getty Images

Si bien dice que la IA tiene beneficios obvios, le preocupa que el uso permanente de robots en la fuerza laboral pueda afectar gravemente la economía y amenazar los trabajos de baja categoría, como las líneas de cocina, limpieza y producción. Él predice que el surgimiento de los robots traerá desempleo masivo.

“La historia ha demostrado claramente que es durante las recesiones económicas que las empresas tienden a recurrir a la tecnología para ser más eficientes. Lo que sucede es que despiden trabajadores, despiden trabajadores por razones económicas, pero luego pueden incorporar más tecnología y Resulta que no tienen que contratar a esos trabajadores nuevamente, incluso cuando la recuperación económica llegue y ciertamente creo que también veremos algo de eso esta vez “, dijo Ford.

Un hombre se acerca al robot termo escáner para detectar la temperatura (la temperatura está bien con luz verde) dentro de una farmacia el 30 de abril de 2020 en Turín, Italia. El termo escáner captura la temperatura al acercar la cara al dispositivo con la luz verde, la temperatura es regular, luz roja si excede el límite permitido. El lector facial también puede “ver” si el cliente usa cubrebocas o no. Una farmacia de Turín puso en funcionamiento un termo escáner instantáneo para verificar la temperatura corporal de los clientes. Foto: Stefano Guidi / Getty Images

Los científicos estiman que pasarán 10 años antes de que los robots logren la coordinación mano-ojo de los seres humanos, por lo que los trabajos más hábiles, como el apilamiento de estantes y el trabajo de electricistas y fontaneros, deberían ser seguros hasta ese momento.

Ford dijo: “Realmente creo que estamos entrando en una nueva era, cuando las ideas que funcionaron bien en el siglo XX no serán viables en el futuro, donde la tecnología se volverá mucho más poderosa y, en cierto sentido, es una buena idea. Lo que estas ideas se están sacando a la luz y la gente está empezando a verse obligada a mirarlas con una especie de mente abierta, lo cual no hubiera sido el caso antes, porque eventualmente nos vamos a meter en una situación en la que Necesito poner estas ideas en práctica, creo, de forma permanente “.

Anshan Hengye Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd, presentó el nuevo robot de extinción de incendios todo terreno; tiene un excelente rendimiento fuera de carretera, así como capacidades de análisis y detección de fuego. Anshan, China, 17 de abril del 2020. Foto: Yao Jianfeng /Xinhua / Notimex

En el Hospital Geitawi, en Ashrafieh, un equipo de expertos libaneses inventó dos robots para facilitar la prueba de COVID-19; eliminando el riesgo de contagio entre el personal médico y los pacientes. Beirut, Líbano, 16 de abril del 2020. Foto: Bilal Jawich / Xinhua / Notimex

Un robot espera para ayudar a los pacientes con coronavirus (COVID-19) en el Hospital Pertamina Jaya en Yakarta, Indonesia el 5 de mayo de 2020. Foto de Anton Raharjo / Agencia Anadolu a través de Getty Images

Con información de Reuters.

