Roce involuntario de David Monreal es violencia política de género: ‘Nany’ Romo

La candidata a la gubernatura de Zacatecas por Movimiento Ciudadano, Ana María “Nany” Romo Fonseca, presentó una queja en contra de su contrincante David Monreal Ávila, de la alianza Morena, PT y PVEM, por violencia política por razón de género, luego de que un video mostró cómo tocó los glúteos de una mujer en Juchipila.

El abanderado de Morena fue denunciado por los actos constitutivos de violencia política por razón de género, la cual está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, así como de la normativa electoral, dijo la política de Movimiento Ciudadano.

“Nany” Romo interpuso la denuncia contra David Monreal Ávila, candidato de la coalición electoral Juntos haremos historia en Zacatecas, fue realizada ante autoridades del Instituto Electoral de dicho estado.

“La queja de la candidata de Movimiento Ciudadano se basa en los hechos ocurridos y vistos en un video en el que se aprecia al candidato David Monreal Ávila, realizar actos constitutivos de violencia sexual en contra de la candidata del partido político Morena, a la presidencia municipal de Juchipila, María del Rocío Moreno Sánchez”, dijo la abandera de Movimiento Ciudadano.

David Monreal Ávila, candidato a gobernador en Zacatecas, afirmó que fue un roce involuntario el realizado a Rocío Moreno, candidata por Morena a la alcaldía de Juchipila.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió y no hay nada, por eso quise hablar”, dijo el político zacatecano en una entrevista realizada en Grupo Fórmula, un día después de que se mostró el video donde se ve cómo toca a la candidata morenista.

Rocío Moreno, candidata por Morena a la alcaldía de Juchipila, afirmó que David Moreal Ávila nunca le ha faltado el respeto.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, declaró.

“Nany” Romo reiteró que se necesita un cambio urgente, un nuevo trato para las Mujeres de México, ya que los actos en contra de la integridad de las mujeres tiene que parar y hacerles justicia.

“Las mujeres estamos levantando la voz, estamos todas juntas y unidas para impulsar el pacto de romper el silencio, basta de violencia contra las mujeres y los hombres”, concluyo la candidata de Movimiento Ciudadano.

