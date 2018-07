Tras más de dos décadas vistiendo Nike, Roger Federer salió a las canchas de Wimbledon uniformado por la marca japonesa Uniqlo. Esta imagen confirmó los rumores que vinieron dándose en las últimas semanas sobre la marcha del suizo de la marca estadounidense.

El momento se produjo cuando el ocho veces campeón de Wimbledon salió a la cancha central del All England Club para enfrentar al serbio Dusan Lajovic, cuando el mundo pudo ver como exceptuando sus tenis, los cuales siguen siendo Nike, toda su demás vestimenta blanca solo destacaba el logo rojo de la marca japonesa.

El acuerdo que firmó el tenista con la marca, le asegura 300 millones de dólares por los próximos 10 años independientemente si juega o no, apuntaron medios especializados. A la vez que Roger saltaba a la cancha, Uniqlo daba la noticia a través de un comunicado.

UNIQLO is honoured to welcome Roger Federer as our new Global Brand Ambassador!#UniqloRF #Uniqlo #LifeWear #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/Xn4R4H4GVV

— UNIQLO UK (@UNIQLO_UK) July 2, 2018