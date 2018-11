Roger Waters protesta contra Cemex y EPN en su primera fecha en México

Durante la noche de su primer concierto en el Palacio de los Deportes, Roger Waters hizo un llamado de protesta en contra de una de las empresas mexicanas más importantes a nivel mundial.

El exbajista y exvocalista de Pink Floyd se manifestó en contra de Cemex y su participación en la construcción del Muro israelí en Cisjordania, el cual ha sido condenado por la ONU y la Corte Internacional por ser una ‘violación a los derechos humanos’ de los ciudadanos de Palestina.

“No hay nada malo en ser exitoso, y todo está bien en ser mexicano. Pero ésta empresa, Cemex, está construyendo la barrera de separación en Palestina. Si ustedes pueden, alcen la voz en nombre de nuestras hermanas y hermanos palestinos”, declaró Waters a la eufórica audiencia del recinto.

Ésta no es la primera vez que el músico británico se manifiesta en contra de la ocupación israelí y la construcción del muro declarado ‘ilegal’ por la CIJ, que desde 2004 afecta a más de 500,000 palestinos.

Durante su actual gira “US + Them”, ha intentado visibilizar el estado de violación de derechos humanos en el territorio de Medio Oriente.

Como miembro del movimiento BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones, por sus siglas en inglés] Waters busca disuadir a las compañías que hacen negocios con Israel, en un intento por “frenar la ocupación ilegal israelí de territorio palestino y promover el desmantelamiento del muro”.

Queja contra Peña

El presidente Enrique Peña Nieto tampoco se salvó de las críticas del músico de 74 años.

Entre abucheos, Waters denunció a Peña Nieto por el reciente anunció de que Jared Kushner, yerno de Donald Trump, recibirá el Águila Azteca, máximo reconocimiento que un extranjero puede recibir del gobierno mexicano.

“Su presidente saliente, otorgará la mayor condecoración a ese “prick” (cabrón), Kushner. ¿Cuál es su problema?”, exclamó el británico.

Otras críticas de carácter político, emblemáticas de los conciertos del músico no se hicieron de esperar. Donald Trump, Putin y Kim Jong-un fueron algunos de los personajes proyectados en las pantallas mientras sonaban canciones como Money y Pigs (Three Different Ones)

Roger Waters regresó a México con tres fechas en la Ciudad de México (28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre) y dos en Guadalajara (4 y 5 de diciembre).