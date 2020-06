The Rolling Stones advierten a Trump con una demanda si utiliza sus canciones

Los Rolling Stones le han advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no utilice sus canciones en sus mítines y que, si sigue haciéndolo, tendrá que enfrentarse a acciones legales.

Un comunicado de la banda, publicado por la prensa norteamericana, dice que ha puesto ya el asunto en manos de su equipo legal y que están en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, BMI, para que no continúe el uso no autorizado por parte de Trump de la canciones de Rolling Stones.

La campaña de Trump utilizó la canción “You Can’t Always Get What You Want” en su último mitin de Tulsa, en Oklahoma, aunque ya lo hizo una primera vez en un mitin de 2016.

Dentro de todas las malas noticias que ocurren durante esta cuarentena, siempre hay algo de luz en el problema y es que The Rolling Stones está transmitiendo algunos de sus conciertos más memorables vía streaming.

Esta legendaria banda de rock británico fue una de las mayores sorpresas de la pasada emisión del festival ‘One World Together at Home’ en donde interpretaron “You Can’t Always Get What You Want”, dejando a todos sus fanáticos con ganas de más.

Y sus deseos se han cumplido. Este pasado tres de mayo The Rolling Stones comenzó la serie Extra Licks!, a través de la cual serás testigo de algunos de sus conciertos más emblemáticos y ¡serán gratis!

No es momento de deprimirte porque ya se pasó la fecha. Esta propuesta de la banda de rock incluye un total de seis largometrajes de sus presentaciones más exitosas que han ofrecido a lo largo de su trayectoria y los están lanzado cada domingo durante las próximas semanas a través de su canal de YouTube.