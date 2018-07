Ronaldo, Messi, Mbappé y Modric lideran lista al Futbolista del Año

Reuters.- El joven francés Kylian Mbappé y el croata Luka Modric aparecen entre otros junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la lista para obtener el premio al Futbolista del Año de la FIFA, de acuerdo al anuncio hecho el martes por el organismo rector del fútbol mundial.

Ronaldo, que ha ganado el premio en los últimos dos años, ayudó al Real Madrid a obtener su tercera Liga de Campeones consecutiva antes de ser transferido a la Juventus.

El argentino Messi, por su parte, fue con 34 tantos el máximo goleador de la última liga española, el tercer título del campeonato que gana el Barcelona en las últimas cuatro temporadas.

Mbappé, de 19 años, consiguió un triplete de títulos a nivel doméstico con el Paris St Germain y posteriormente tuvo varias actuaciones impresionantes en el Mundial que finalmente ganó con su selección.

También se convirtió en el segundo futbolista menor de 20 años después de Pelé en anotar en una final de la Copa del Mundo cuando Francia superó a Croacia 4-2 para ganar el máximo título futbolístico por segunda vez en 20 años.

Otros franceses que aparecen en la lista de 10 jugadores- en la que destaca además Modric, quien lideró la selección croata en el Mundial- son Antoine Griezmann y Raphael Varane.

En tanto, en la lista para Mejor Futbolista Femenina del Año aparecen entre otras la inglesa Lucy Bronze, una de las seis jugadoras del Lyon que lucharán por el premio.

Los tres finalistas de cada premio serán revelados en una fecha posterior y los ganadores se anunciarán en una ceremonia en Londres el 24 de septiembre.

A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor Futbolista masculino del Año

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Antoine Griezmann (Francia)

Eden Hazard (Bélgica)

Harry Kane (Inglaterra)

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Luka Modric (Croacia)

Mohammed Salah (Egipto)

Raphael Varane (Francia).

Mejor Futbolista femenina

Lucy Bronze (Inglaterra)

Pernille Harder (Dinamarca)

Ada Hegerberg (Noruega)

Amandine Henry (Francia)

Samantha Kerr (Australia)

Saki Kumagai (Japón)

Dzsenifer Marozsan (Alemania)

Marta (Brasil)

Megan Rapinoe (EU)

Wendie Renard (Francia)