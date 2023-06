Rosa Icela Rodríguez: “las mujeres no somos un adorno”

Secretaria, ¡los encontraron!”, le dice una colaboradora a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien no puede ocultar la emoción ante la confirmación de que dos choferes desaparecidos han sido encontrados con vida. De inmediato, la funcionaria corre hacia su oficina para comunicar la buena noticia al presidente de México.

“Nos dicen, los que son misóginos, que si somos flores, adornos y no sé que tanto… Y no, no somos ningún adorno, porque las diferentes compañeras [que trabajan en el gobierno] tenemos capacidades para ocupar estas posiciones”, dice, en entrevista, la secretaria de Seguridad federal, al hablar sobre la importancia que tienen las mujeres en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y las críticas que reciben.

El 30 de octubre de 2020, Rosa Icela Rodríguez se convirtió en la primera mujer en estar al frente de la Secretaría de Seguridad a nivel nacional. Apenas se recuperaba de haber enfrentado en carne propia la pandemia de Covid-19, cuando asumió uno de los cargos de mayor responsabilidad en la administración federal.

La egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García cuenta con una experiencia de más de 23 años en el servicio público, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el Federal. Hoy, la funcionaria pública no pierde de vista la necesidad de tener una estrategia de seguridad que ponga en el centro a las mujeres.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 19 de mayo 2023. Foto: © Fernando Luna Arce

“Soy mujer, soy secretaria de Estado, y lo que no puedes hacer, [porque] nunca te lo podrías perdonar, es cerrar los ojos ante una realidad. Entonces, si hay un diagnóstico donde te dicen muy claramente que hay delitos contra las mujeres, pues… atiéndelos. Entonces, eso les he dicho en toda la Secretaría. Ellos lo saben; [deben] atender, con un programa serio, con mucha eficiencia, con mucha eficacia, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y tenemos avances importantes”, explica.

Rosa Icela Rodríguez recuerda su pasado como periodista y cree que aún puede haber espacio para dar buenas noticias. “Pronto vamos a dar una buena noticia, muy buena, que va a conmover a México, y todo muy bueno en seguridad, y, entonces, ahí es en donde estoy pensando: ‘imagínense que yo fuera la reportera de esa nota’”.

