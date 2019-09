Rosario Robles escribe carta a su hija desde la cárcel el día de su boda

El viernes 20 de septiembre se casó Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles ex titular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) acusada de desviar recursos públicos en la llamada Estafa Maestra.

La carta, escrita del puño y letra de Robles, llegó hasta la periodista Adela Micha, quien en exclusiva la dio a conocer a través de su programa #MeLoDijoAdela.

En la primera parte de la cara Rosario Robles le reafirma su amor y el apoyo para que contraiga nupcias, al tiempo que le agradece los momentos felices que han vivido juntas, así como las experiencias maravillosas de verla crecer.

“No recuerdo un solo momento desde que naciste que no haya estado presente en los momentos más importantes de tu vida. Quiero decirte que hoy también te acompaño a través de estas líneas con todo mi corazón y todo mi amor. que eres lo más importante que tengo en la vida y que me siento orgullosa de lo fuerte que eres, de lo maravillosa y del gran corazón que tienes. Sé que son momento difíciles, pero nada debe empañar tu alegría, nada debe evitar que disfrutes al máximo este momento y tú tienes todo el derecho de seguir con tu vida. Ya pronto tendremos la oportunidad de volver a caminar juntas, tomadas de la mano, preguntándome “mami, qué es rendirse?” y yo contestando “no sé, hija, somos mujeres”. Te amo y te imagino hermosa, reluciente, como el sol que eres. Yo estaré orando por tu felicidad y porque hoy sea un día maravilloso”, escribió Rosario Robles.

La segunda parte de la carta va dirigida al ahora esposo de Mariana a quien la exfuncionaria agradece los momentos que pasa junto a su hija, el apoyo que le brinda en los momentos más difíciles, pero sobre todo la solidaridad que ha mostrado con la familia.

“Me tranquiliza mucho saber que mi hija está acompañada en estos momentos tan duros. Saber que no está sola a mí me da más fuerza para enfrentar esta dura prueba. por eso te quiero agradecer infinitamente este paso que das y toda tu solidaridad. Hoy asumen un compromiso con una gran mujer que aunque fuerte, necesita más que nunca de un hombro en el cual apoyarse. Dios nos pone a la gente en el camino por algo. Justo ahora en este momento te puso en el de ella. Cuídala mucho porque es el tesoro más grande que tengo. Les deseo a los dos una vida llena de felicidad. Hoy tienen encerrado mi cuerpo, pero quiero decirles a los dos que mi espíritu sigue tan libre como siempre y que no me han arrebatado mi capacidad de soñar. Y en este justo momento sueño que vuelo hacia donde están ustedes y los abrazo con todo mi corazón. Mi mariana, simplemente te amo. Tu mamá, Rosario”, escribió Rosario Robles.

El 13 de agosto, La exsecretaria federal fue vinculada a proceso por uso indebido del servicio público, en el caso conocido como la Estafa Maestra.

Rosario Robles fue detenida y trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla. Hace unos momentos se reportó su ingreso a dicho penal.

Te recomendamos: Soy rehén, una víctima, acusa Rosario Robles desde prisión