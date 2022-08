Royal Caribbean lanza oferta de notas convertibles por 900 mdd

EFE.-Royal Caribbean Group, la segunda compañía de cruceros del mundo, anunció este lunes el lanzamiento de una oferta privada de notas convertibles sénior que la empresa emitirá con vencimiento en 2025 por un monto total de 900 millones de dólares.

La naviera, con sede en Miami (EU), informó a través de un comunicado que los compradores dispondrán de una opción para adquirir una cantidad adicional de capital de hasta 135 millones de dólares, en notas convertibles.

“El propósito de la oferta es reemplazar algunos de los vencimientos de bonos convertibles a corto plazo existentes con nuevos a más largo plazo, de manera que no diluya a los accionistas”, explicó Naftali Holtz, director financiero de Royal Caribbean.

La compañía destacó que tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta de las notas convertibles para recomprar una parte de sus notas senior convertibles (que se convertirán en una cantidad predefinida de acciones del emisor) al 2.875% con vencimiento el 15 de noviembre de 2023.

Con lo recaudado también se recomprarán notas senior convertibles al 4.25% con vencimiento el 15 de junio de 2023, a través de compras en el mercado abierto.

“La transacción propuesta aborda de manera proactiva el vencimiento a corto plazo de nuestras notas convertibles existentes”, detalló Holtz.

“Con los ingresos de esta oferta nuestra intención es recomprar las notas convertibles existentes. Tenemos la opción de liquidar las notas restantes en efectivo para hacer frente a nuestros vencimientos de deuda”, subrayó.

En el momento de la conversión, la empresa podrá satisfacer su obligación pagando o entregando, a su elección, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones ordinarias.

Las notas convertibles son una forma por la que una empresa recauda dinero para financiar sus operaciones.

El producto financiero es un instrumento de inversión que se convierte directamente en acciones y que dan al titular la posibilidad futura de adquirir títulos de la empresa con descuento, o bien recuperar la inversión con interés.

Royal Caribbean Group anunció el pasado día 18 que recibió aprobación judicial para adquirir el crucero Endeavor, originalmente entregado a Crystal Cruises en 2021, que pasará a llamarse Silver Endeavour.

La compañía es una de las principales empresas de cruceros del mundo y cuenta con una flota de 63 buques que viajan a aproximadamente a 1,000 destinos de todo el mundo.

La naviera es propietaria y operadora de las marcas de cruceros Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises.

Además es también propietaria del 50% de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.

