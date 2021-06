Rubén Moreira será el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, será el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados en la legislatura que iniciará en septiembre.

En conferencia de prensa, al concluir la Primera Reunión Plenaria de los diputados federales electos, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, informó que, de manera unánime, eligieron al también hermano de Humberto Moreira para encabezar al tricolor en San Lázaro.

Señaló que los priistas no respaldarán ninguna de las tres iniciativas constitucionales que pretende enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador: reforma electoral para eliminar los legisladores por representación proporcional; enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y modificar la Comisión Federal de Electricidad.

Lee: Presentaré reformas constitucionales si hacen falta: AMLO

“Por lo menos de las incitativas que ha enviado (López Obrador), está clara la posición del PRI: no acompañar, porque no son en beneficio del pueblo de México, no son factibles. Habrá que esperar si algún ida manda alguna buena iniciativa que ayude al pueblo de México”, comentó Alejandro Moreno.

Explicó que no respaldarán ninguna propuesta que “lastime el régimen democrático y representativo que tenemos en México; no vamos a apoyar ninguna reforma que lastime a ninguna institución. Vamos a defender la fortaleza y autonomía del INE”.

El PRI tendrá -junto al PAN y el PRD- 63 diputados; a estos se le suman los 11 que ganaron de forma individual. Estos son solo de mayoría relativa, aún falta los designados por representación proporcional.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México