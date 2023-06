Rusia asegura que fortalecerá seguridad de nuclear de Zaporiyia ante propuestas del OIEA

EFE.- Rusia aseguró este miércoles que fortalecerá la seguridad en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, pero llamó al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a reconocer y condenar los ataques del Ejército ucraniano contra la planta, controlada por el Ejército ruso desde marzo de 2022.

“Vamos a tomar todas las medidas necesarias para fortalecer la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia en correspondencia con nuestra legislación nacional y los compromisos adquiridos ante las instituciones internacionales que integra nuestro país”, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó.

El diplomático se refirió a los principios fijados por el OIEA la víspera ante Naciones Unidas y recalcó que Moscú garantizará la protección de la central “para evitar que Kiev y Occidente violen su seguridad de un modo burdo e irresponsable”.

“Nosotros jamás emplazamos y no tenemos previsto emplazar en el territorio de la planta nuclear contingentes militares y equipamiento bélico con fines ofensivos. En la nuclear solo están las fuerzas necesarias para defenderla de los ataques ucranianos”, indicó.

Según Grushkó, las propuestas del director general del OIEA, Rafael Grossi, al Consejo de Seguridad de la ONU “crean las bases para que la secretaría del organismo finalmente haga pública la información de la que dispone sobre los ataques ucranianos contra la central, y condene abiertamente estos ataques irracionales de Kiev”.

El diplomático ruso responsabilizó a la parte ucraniana de “bloquear todas las iniciativas del director general del OIEA dirigidas a fortalecer la seguridad de la central nuclear”.

La víspera Grossi presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU cinco principios que deberán cumplir tanto Rusia como Ucrania para garantizar la seguridad de la nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.

El director del OIEA propuso no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que esta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico a la instalación, que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales y que no se haga nada que mine estos compromisos.

Según explicó, los expertos que el OIEA tiene desplegados en la planta para garantizar su seguridad se encargarán de vigilar el respeto de estos principios y el organismo hará pública cualquier violación.

“Estos principios no van en detrimento de nadie y benefician a todos. Evitar un accidente nuclear es posible. Cumplir con los cinco principios del OIEA es la forma de empezar”, señaló Grossi, que dijo que para su redacción mantuvo consultas con las autoridades ucranianas y rusas.

