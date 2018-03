Ryanair se abre espacio en el mercado aéreo del norte de Europa

Reuters.- Ryanair acordó comprar una participación mayoritaria en la nueva aerolínea del excampeón de Fórmula Uno Niki Lauda, con sede en Viena; un gran desafío para los mercados alemanes y austríacos, dominados por Lufthansa.

Ryanair Holdings Plc today (20 Mar) announced that it has entered into a binding agreement with Mr Niki Lauda to support his plan to develop and grow LaudaMotion GmbH, an Austrian Airline based in Vienna https://t.co/K6ommjMhQK pic.twitter.com/PEjjO2eGWB

