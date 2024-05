Sabiduría de inversión de Warren Buffett para 2024: la psicología importa tanto como las finanzas

Warren Buffett es una especie de tesoro nacional estadounidense. Desde 1965, su Berkshire Hathaway ha generado un rendimiento anual compuesto del 19,8%, en comparación con el 10,2% del índice S&P 500, lo que da como resultado un valor 140 veces mayor que el de mantener el índice de gran capitalización durante 59 años. Es la sexta persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 133.000 millones de dólares, que se ha comprometido a donar a causas filantrópicas. Buffett goza de credibilidad instantánea cuando comunica sus pensamientos sobre la inversión y la vida, como lo ha hecho generosamente con sus accionistas con cartas y reuniones anuales.

Buffett se ganó el apodo de “Oráculo de Omaha” por sus sencillas explicaciones sobre la inversión en el mercado de valores y la propiedad de empresas, empresas en las que muchas personas fracasan porque las emociones de miedo y codicia invaden en momentos inoportunos. El modus operandi de Buffett ha sido encontrar un negocio que le guste, comprarlo y, idealmente, conservarlo para siempre.

La reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway del fin de semana pasado fue la primera para Buffett, de 93 años, desde que el vicepresidente Charlie Munger falleció en noviembre pasado a la edad de 99 años, y era evidente que Buffett estaba operando en una dinámica diferente sin su cascarrabias compañero que durante tanto tiempo complementó durante mucho tiempo los extensos discursos de Buffett con chistes mordaces y frases ingeniosas y sagaces. Buffett claramente extrañaba la compañía de su amigo. En un momento, después de terminar de responder una pregunta sobre la generación de energía eléctrica en Utah, Buffett instintivamente giró hacia su izquierda y dijo: “¿Charlie?”. Charlie no estaba allí. La silla estuvo ocupada por el sucesor ungido de Buffett, Greg Abel, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Energy, y vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros desde 2018.

Forbes ha estado informando sobre la magia bursátil de Buffett desde noviembre de 1969, cuando publicamos nuestro primer perfil sobre él, “Cómo Omaha vence a Wall Street”. En ese momento, su Buffett Partnership tenía activos por valor de 100 millones de dólares. Hoy en día, los activos de Berkshire Hathaway superan el billón de dólares.

La estrategia general de Buffett ha evolucionado a lo largo de los años en gran medida gracias al consejo que recibió de Munger. Buffett comenzó su carrera como inversor en acciones de ganga de Graham y Dodd, pero más recientemente sus grandes éxitos se deben a que posee franquicias duraderas a precios razonables. Las enormes posiciones de Berkshire Hathaway en empresas icónicas como Coca-Cola (KO), American Express (AXP) y Apple (AAPL), así como en empresas de propiedad absoluta como GEICO, han sido los principales impulsores de las seis décadas de éxito inversor de Berkshire.

Las 10 principales acciones de Berkshire Hathaway

En la reunión anual de este año, los comentarios de Buffett sobre algunos de sus puestos más importantes revelaron cuánto utiliza la psicología del comportamiento para guiar muchos de sus puestos. Dados sus años de experiencia, gran parte de esto es intuitivo.

Evaluar los niveles generales de miedo y codicia entre los inversores siempre ha guiado la inversión en valor en Berkshire Hathaway. En 1964, Buffett adquirió acciones de American Express después de que una de las empresas que financiaba fuera descubierta comerciando con aceite de ensalada fraudulento. El miedo hizo que las acciones de Amex cayeran más de un 50%, pero luego se recuperaron y se dispararon cuando el miedo se disipó. Berkshire Hathaway todavía posee acciones de American Express hoy en día (por valor de más de 36 mil millones de dólares) y ha obtenido una rentabilidad de nada menos que el 25,966 % en los últimos 50 años. La inversión de 5 mil millones de dólares de Buffett en Goldman Sachs en el apogeo de la crisis financiera de 2008 es otro ejemplo de su explotación de extremos en el comportamiento de los inversores para obtener ganancias.

A continuación se muestran algunos aspectos destacados editados de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway de 2024 en Omaha, con especial atención a cómo la psicología del comportamiento pesa mucho en algunas de sus mayores participaciones, como Apple, que ahora representa el 43,3 % de la cartera de acciones de Berkshire, valorada en 336.900 millones de dólares.

A lo largo de los años, Buffett y Munger adquirieron habilidades para evaluar el poder de las preferencias de los consumidores. Buffett abordó la importancia de la psicología con ejemplos de cómo utilizó esos conocimientos para tomar decisiones de inversión.

Buffett : La gente ha especulado sobre cómo he decidido invertir mucho dinero en Apple. Una cosa sobre la que Charlie y yo aprendimos mucho fue el comportamiento del consumidor. Eso no significaba que pensáramos que podríamos administrar una tienda de muebles o cualquier otra cosa, pero aprendimos mucho cuando compramos una cadena de muebles en Baltimore. Rápidamente nos dimos cuenta de que era un error, pero cometer ese error nos hizo más inteligentes a la hora de pensar en cómo sería el proceso de asignación de capital y cómo se comportaría la gente en el futuro con los grandes almacenes y todo tipo de cosas que no haríamos. realmente me he centrado. De ahí aprendimos algo sobre el comportamiento del consumidor. No aprendimos a administrar una tienda departamental.

El siguiente fue See’s Candies, que también fue un estudio sobre el comportamiento del consumidor. No sabíamos hacer dulces. Había todo tipo de cosas que no sabíamos, pero hemos aprendido más sobre el comportamiento del consumidor a medida que avanzábamos. Ese tipo de antecedentes, de manera muy general, llevaron al estudio del comportamiento del consumidor en términos de los productos de Apple.

Creo que los psicólogos lo llaman “masa aperceptiva”. Aparece algo que requiere un montón de observaciones que has hecho y el conocimiento que tienes, y luego cristaliza tu pensamiento en acción, una gran acción en el caso de Apple. Supongo que mi mente alcanzó la masa aperceptiva, de la que realmente no sé nada, pero reconozco el fenómeno cuando lo experimento.

Tal vez haya usado este ejemplo antes, pero si hablas con la mayoría de las personas, si tienen un iPhone y un segundo auto, el segundo auto les costó $30,000 o $35,000, y les dijeron que nunca podrían volver a tener el iPhone. , o nunca más podrán tener el segundo auto, lo entregarán. Ahora, la gente no piensa de esa manera en sus compras, pero yo pienso en su comportamiento, y entonces decidimos sin saberlo.

No sé. Puede que haya algún tipo pequeño dentro del iPhone o algo así. No tengo idea de cómo funciona, pero sé lo que significa. Sé lo que significa para la gente, sé cómo lo usan y creo que sé lo suficiente sobre el comportamiento del consumidor para saber que es uno de los mejores productos, tal vez el mejor producto de todos los tiempos, y el valor que ofrece es increíble. .

De hecho, lo vi con GEICO cuando fui allí en 1950. No sabía exactamente lo que estaba viendo, pero (el CEO de GEICO), Lorimer Davidson, un sábado, en cuatro horas, me enseñó lo suficiente sobre qué era el seguro de automóvil. Sabía lo que era un coche y sabía lo que pasaba por la mente de la gente. Sabía que no les gustaba comprarlo, pero sabía que no podían conducir sin él, así que fue bastante interesante. Luego llenó todos los espacios en blanco en mi mente mientras estaba sentada allí ese sábado por la tarde. Si puedes ofrecerle a alguien un buen producto, más barato que el otro, y todos tienen que comprarlo, y es un gran negocio, es muy atractivo estar allí.

Ninguna empresa hace negocios en todo el mundo como Coca-Cola. Quiero decir, son el refresco preferido en unos 170 o 180 de 200 países. Son aproximaciones aproximadas de hace unos años, pero ese grado de aceptación a nivel mundial es extraordinario.

Becky Quick de CNBC señaló que el reciente informe trimestral de Berkshire mostraba que había vendido 115 millones de acciones de Apple. Luego, Quick transmitió esta pregunta de un accionista malasio de 27 años: “El año pasado mencionó que Coca-Cola y American Express eran las dos posiciones de propiedad parcial de larga duración de Berkshire, y dedicó algún tiempo a hablar sobre las virtudes de estos dos maravillosos negocios. . En su reciente carta a los accionistas, noté que excluyó a Apple de este grupo de empresas. ¿Han cambiado sus puntos de vista o los de su gerente de inversiones sobre la economía del negocio de Apple o su atractivo como inversión desde que Berkshire invirtió por primera vez en 2016?

Buffett : No, pero hemos vendido acciones y yo diría que a finales de año creo que es muy probable que Apple sea la mayor participación en acciones ordinarias que tenemos ahora. Charlie y yo consideramos las acciones ordinarias como negocios, por lo que cuando somos propietarios de un Dairy Queen o lo que sea, lo consideramos un negocio. Cuando somos propietarios de Coca-Cola o American Express, los consideramos negocios.

Ahora bien, existen diferencias en los impuestos y un montón de cosas, pero en términos de invertir su dinero, siempre consideramos cada acción como un negocio, y no tenemos manera ni se intenta predecir los mercados.

Me interesé por las acciones desde muy temprano y me fascinaron. No estaba perdiendo el tiempo, porque estaba leyendo todos los libros posibles y todo lo demás. Finalmente, cogí un ejemplar del Intelligent Investor de Lincoln (Nebraska) y decía, mucho más elocuentemente de lo que puedo decirlo: si consideramos las acciones como un negocio y tratamos el mercado como algo que no está ahí para le instruyo, pero está ahí para servirle, lo hará mucho mejor con el tiempo que si intenta tomar gráficos y escuchar a la gente hablar sobre promedios móviles y mirar los pronunciamientos y todo ese tipo de cosas. Eso tenía mucho sentido para mí entonces, y ha cambiado con los años, pero el principio básico lo expuso Ben Graham en ese libro, que compré por un par de dólares. Luego vino Charlie y me dijo cómo darle un uso aún mejor, y esa es la historia de por qué somos dueños de American Express, que es un negocio maravilloso. Somos dueños de Coca-Cola, que es un negocio maravilloso, y somos dueños de Apple, que es un negocio aún mejor.

A menos que suceda algo realmente extraordinario, seremos dueños de Apple, American Express y Coca-Cola cuando (el vicepresidente de Berkshire Hathaway) Greg (Abel) asuma este lugar. Tendremos a Apple como nuestra mayor inversión, pero no me importa en absoluto, en las condiciones actuales, aumentar la posición de efectivo. Creo que cuando analizo la alternativa disponible, los mercados de valores, y analizo la composición de lo que está sucediendo en el mundo, lo encontramos bastante atractivo.

Buffett añadió que parte de la motivación para recortar las participaciones de Berkshire en Apple fue lo que él considera tasas impositivas corporativas históricamente bajas.

Buffett: Casi todos los que conozco prestan mucha atención a no pagar impuestos, y creo que deberían hacerlo, pero a nosotros no nos importa pagar impuestos en Berkshire, y estamos pagando una tasa federal del 21% sobre las ganancias que estamos obteniendo. Manzana. Esa tasa era del 35% no hace mucho tiempo, y ha sido del 52% en el pasado, cuando estuve operando. El gobierno federal posee una parte de las ganancias del negocio que hacemos. No son propietarios de los activos, pero poseen un porcentaje de las ganancias y pueden cambiar ese porcentaje en cualquier año. El porcentaje que han decretado actualmente es del 21%.

Yo diría que con las políticas fiscales actuales algo tiene que ceder, y creo que es muy probable que se aumenten los impuestos. Si el gobierno quiere quedarse con una mayor proporción de sus ingresos, o de los míos o de Berkshire, puede hacerlo, y es posible que algún día decidan que no quieren que el déficit fiscal sea tan grande, porque eso tiene algunas consecuencias importantes, y es posible que no quieran reducir mucho el gasto y que decidan que tomarán un porcentaje mayor de lo que ganamos y lo pagaremos.

En Berkshire siempre esperamos pagar importantes impuestos federales sobre la renta. Creemos que es apropiado. Si enviamos un cheque como lo hicimos el año pasado, enviamos más de 5 mil millones de dólares al gobierno federal de Estados Unidos, y si otras 800 empresas hubieran hecho lo mismo, ninguna otra persona en Estados Unidos habría tenido que pagar un centavo de impuestos federales, ya sean impuestos sobre la renta, ni impuestos de Seguridad Social, ni impuestos sobre el patrimonio. No me molesta en lo más mínimo escribir ese cheque. Realmente espero, con todo lo que Estados Unidos ha hecho por todos ustedes, que no les moleste que lo hagamos, y si lo hago al 21% este año y lo haremos a un porcentaje más alto más adelante , No creo que te importe el hecho de que vendimos un poco de Apple este año.

Berkshire Hathaway posee 189 mil millones de dólares en efectivo y valores a corto plazo que podrían invertirse en acciones. Se le preguntó a Buffett por qué no ha estado invirtiendo su enorme capital disponible en compras de acciones.

Buffett : No creo que nadie sentado en esta mesa tenga idea de cómo usarlo de manera efectiva y, por lo tanto, no lo usamos. No lo usamos ahora al 5,4% (tipos del Tesoro a corto plazo), pero no lo usaríamos si estuviera al 1%. No le digas eso a la Reserva Federal.

Sólo hacemos swing en los lanzamientos que nos gustan. Es cierto que en algún lugar como Japón, si la empresa hubiera tenido un negocio de 30.000 o 40.000 millones de dólares, habríamos obtenido grandes rendimientos sobre el capital. Si viera uno de esos ahora, lo haría por Berkshire. No es que haya hecho una huelga de hambre o que esté sucediendo algo así. Es sólo que las cosas no son atractivas. Hay ciertas formas que pueden cambiar y veremos si lo hacen.

El mercado de valores de China ha estado en contracción. En los últimos tres años, el índice FTSE China 50 ha obtenido un -36%. Se le preguntó a Buffett sobre su apetito por invertir en empresas con sede en China y Hong Kong, y afirmó su creencia de que las empresas estadounidenses ofrecen mucha exposición internacional.

Buffett : Nuestras principales inversiones siempre serán en Estados Unidos. American Express hace negocios en todo el mundo y ninguna empresa hace negocios en todo el mundo como Coca-Cola. Creo que su grado de aceptación en todo el mundo es casi inigualable.

Hicimos un compromiso en Japón hace cinco años y fue extraordinariamente convincente. [En 2020, Berkshire reveló que poseía participaciones en cinco grandes empresas comerciales japonesas, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Itochu y Marubeni.] Lo compramos tan rápido como pudimos. Pasamos un año y obtuvimos un pequeño porcentaje de nuestros activos en cinco empresas muy grandes, pero no nos encontrarán haciendo muchas inversiones fuera de los Estados Unidos, aunque participamos a través de estas otras empresas en la economía mundial. .

Entiendo las reglas de Estados Unidos, sus debilidades, sus fortalezas, sean las que sean. No tengo el mismo sentimiento por las economías en general alrededor del mundo. No entiendo muy bien otras culturas, y lo afortunado es que no es necesario, porque no vivo en un pequeño país que simplemente no tiene una gran economía. Ya estoy en una economía que, después de comenzar con el medio por ciento de la población mundial, ha terminado con más del 20% de la producción mundial en un período de tiempo sorprendentemente corto.

Estaremos orientados hacia Estados Unidos. Si hacemos algo realmente grande, es muy probable que sea en Estados Unidos. Soy consciente de lo que sucede en la mayoría de los mercados, pero creo que es poco probable que hagamos grandes compromisos en casi cualquier país que pueda nombrar, aunque no lo descartamos por completo. Me siento muy bien con nuestra posición japonesa, pero creemos que es mucho menos probable que cometamos errores verdaderamente importantes en Estados Unidos que en muchos otros países.

Se le preguntó a Buffett cómo afectará el surgimiento de la inteligencia artificial generativa al mundo de las inversiones y a la vida humana en general. Comparó la IA con el desarrollo de la bomba atómica.

Buffett : No sé nada sobre la IA, pero eso no significa que niegue su existencia o importancia ni nada por el estilo. El año pasado dije que dejamos salir a un genio de la botella cuando desarrollamos armas nucleares, y que ese genio ha estado haciendo cosas terribles últimamente. El poder de ese genio es lo que me asusta muchísimo, y luego no sé cómo volver a meter al genio en la botella. La IA es algo similar.

Está a medio camino de salir de la botella, es enormemente importante y alguien lo hará. Es posible que deseemos no haber visto nunca a ese genio o que pueda hacer cosas maravillosas. Ciertamente no soy la persona que puede evaluar eso, y probablemente no habría sido la persona que podría haberlo evaluado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando probamos una bomba de 20.000 toneladas que considerábamos absolutamente necesaria para los Estados Unidos y en realidad salvaría vidas a largo plazo. También tuvimos a Edmund Teller, creo que fue, en paralelo con Einstein, diciendo que con esta prueba se puede encender la atmósfera de tal manera que la civilización no continúe. Decidimos dejar salir al genio de la botella y logramos el objetivo inmediato, pero lo sabremos más adelante si cambiará el futuro de la sociedad.

Ahora, AI, tuve una experiencia que me pone un poco nerviosa. Hace poco vi una imagen frente a mis ojos en la pantalla, y era yo y era mi voz y usando el tipo de ropa que uso, y mi esposa o mi hija no habrían podido detectar ninguna diferencia. , pero estaba transmitiendo un mensaje que de ninguna manera vino de mí. Entonces, cuando piensas en el potencial para estafar a la gente, si puedes reproducir imágenes que ni siquiera puedo distinguir, que digan, necesito dinero, ya sabes, es tu hija, acabo de tener un accidente automovilístico, necesito $50,000. Por cable, la estafa siempre ha sido parte de la escena estadounidense, pero esto me interesaría, si estuviera interesado en invertir en estafa. Será la industria en crecimiento de todos los tiempos. Obviamente, la IA también tiene potencial para hacer cosas buenas, pero no tengo ningún consejo sobre cómo la maneja el mundo porque no creo que sepamos cómo manejar lo que hicimos con el genio nuclear. Creo, como alguien que no entiende nada al respecto, que tiene un enorme potencial para el bien y un enorme potencial para el daño. Simplemente no sé cómo resulta eso.

El único momento en el que Buffett parecía haber estado reprimiendo sus emociones fue cuando un joven accionista preguntó: “Si tuvieras un día más con Charlie, ¿qué harías con él?”.

Buffett : Bueno, es algo interesante porque, de hecho, tuve un día más. Quiero decir, no fue un día completo ni nada por el estilo, pero siempre vivimos de una manera en la que estábamos contentos con lo que hacíamos todos los días. Quiero decir, a Charlie le gustaba aprender. A él le gustaba una gran variedad de cosas, por lo que era mucho más amplio que yo, pero yo no tenía ningún gran deseo de ser tan amplio como él, y él no tenía ningún gran deseo de ser tan estrecho como yo.

Nos divertimos mucho haciendo cualquier cosa, ya sabes, jugábamos golf juntos, jugábamos tenis juntos, hacíamos todo juntos. Esto puede resultarle interesante. Nos divertimos tanto, tal vez incluso más hasta cierto punto, con las cosas que fallaron, porque entonces realmente tuvimos que trabajar y salir de ellas. En cierto sentido, es más divertido tener a alguien que sea tu socio para cavar tu camino para salir de una trinchera que simplemente sentarte allí y observar una idea que tuviste hace diez años y que continuamente produce más y más ganancias.

Aunque realmente me engañó. Pasó a los 99,9 años. Quiero decir, si eliges a dos tipos, ya sabes, él dijo públicamente que nunca hacía un día de ejercicio excepto cuando era necesario cuando estaba en el ejército. Nunca hizo un día de ejercicio voluntario. Nunca pensó en lo que comía. Charlie estaba interesado en más cosas que yo, pero nunca tuvimos dudas sobre la otra persona y punto. Entonces, si hubiera tenido otro día con él, probablemente hubiéramos hecho lo mismo que hicimos en días anteriores y no hubiéramos querido otro.

Hay una gran ventaja en no saber cuándo vas a ir, qué día vas a morir, y Charlie siempre decía, sólo dime dónde voy a morir para no ir nunca allí. Bueno, la verdad es que iba a todas partes con su mente, y por lo tanto no solo le interesaba el mundo a sus 99 años, sino que el mundo se interesaba por él. Todos querían conocer a Charlie y Charlie estaba feliz de hablar con ellos. La única persona en la que podía pensar así era en el Dalai Lama. No sé si tenían mucho más en común, pero Charlie vivió su vida como quería y podía decir lo que quería decir. Le encantaba tener un podio.

No recuerdo ningún momento en el que él estuviera enojado conmigo o yo estuviera enojado con él. Simplemente no sucedió. Llamarlo era divertido cuando las tarifas de larga distancia eran altas y solíamos hablar a diario durante largos períodos. Seguimos aprendiendo y nos gustaba aprender juntos, pero, ya sabes, tendíamos a ser un poco más inteligentes porque, a medida que pasaban los años, teníamos nuestros errores y otras cosas de las que aprendíamos algo. El hecho de que él y yo estuviéramos en la misma onda en ese sentido significaba que el mundo seguía siendo un lugar muy interesante para nosotros cuando él cumplió 99 años y yo 93.

A veces la gente nos decía a mí o a Charlie en una de estas reuniones, si solo pudieras almorzar con una persona que haya vivido durante los últimos 2000 años aproximadamente, ¿con quién te gustaría hacerlo? Charlie dice: Ya los conocí a todos, porque él leyó todos los libros. Quiero decir, eliminó todo el problema de ir a restaurantes a reunirse con ellos. Acaba de leer un libro y conoció a Ben Franklin. No tenía que ir a almorzar con él ni nada por el estilo.

Es una pregunta interesante. Lo que probablemente deberías preguntarte es con quién crees que te gustaría empezar a pasar el último día de tu vida, y luego encontrar una manera de empezar a conocerlos, o hacerlo mañana, y reunirte con ellos tan a menudo como quieras. puede, porque ¿por qué esperar hasta el último día? Y no te molestes con los demás.

Buffett ha creado asombrosas sumas de riqueza no sólo para él, sino también para miles de accionistas de Berkshire Hathaway. Buffett ha prometido que dejará sus riquezas a obras de caridad y ha permitido a los inversores de Berkshire realizar grandes donaciones para causas favorecidas. Un cortometraje describió cómo la Dra. Ruth Gottesman canjeó mil millones de dólares en acciones de Berkshire para que la Facultad de Medicina Albert Einstein fuera gratuita a perpetuidad.

Buffett : Puede que tenga más ceros, pero es el prototipo de muchos accionistas de Berkshire Hathaway. Ruth Gottesman le dio mil millones de dólares a Albert Einstein para que nos cuidara a todos, y por eso Charlie y yo nos hemos divertido tanto dirigiendo Berkshire.

Hay todo tipo de empresas públicas ricas en todo Estados Unidos, y ciertamente hay casos en los que en una familia alguien ha ganado una gran cantidad de dinero y lo está dedicando a la filantropía, o gran parte de él, a la filantropía, como la familia Walton en Walmart, y ciertamente Bill Gates, hicieron lo mismo en Microsoft. Lo inusual de Berkshire es el número muy significativo de accionistas de Berkshire en todo Estados Unidos que han contribuido con 100 millones de dólares o más a sus organizaciones benéficas locales, normalmente sin que la gente lo supiera. Creo que son muchos múltiplos de cualquier otra empresa pública del país.

No creo que encuentres ninguna empresa en la que un grupo de accionistas que no estén relacionados entre sí hayan hecho algo parecido a lo que hizo Ruth hace unas semanas, sólo para intercambiar un pedacito de papel que dicen. He mantenido durante cinco décadas y ellos mismos han vivido bien. No le han negado nada a su familia, pero no sienten que tengan que crear una dinastía ni nada parecido, y se lo devuelven a la sociedad, y muchos lo hacen de forma anónima. Lo hacen en muchos estados.

Hemos tenido un número muy importante de gente y hay más por venir. Obviamente, tenían que ser personas que llegaron temprano, o lo hicieron sus padres, o sus abuelos, pero todos han vivido una buena vida. No se han negado nada. Tienen segundas residencias y la gente de la comunidad los conocía, pero han utilizado lo que lograron y lo que salvaron. Se negaron a sí mismos el consumo. Eso es el ahorro, el consumo diferido.

En cierto modo, restaura la fe en la humanidad, el hecho de que las personas posterguen su propio consumo dentro de una familia durante décadas y décadas, y luego puedan hacer algo, y lo harán. Creo que pueden terminar siendo 150 personas para seguir vidas diferentes y personas talentosas y diversas para convertirse en el sueño de ser médico y no tener que incurrir en deudas increíbles para hacerlo, o cualquiera que sea el caso. Son un grupo único de accionistas entre las empresas públicas, hasta donde yo sé, en términos de la forma en que han aplazado su propio consumo mientras viven bien para ayudar a otras personas. Se necesitan muchos años, pero realmente puede llegar a ser algo muy sustancial. Lo que Ruth hizo fue mirar un pequeño trozo de papel que en realidad era un control de reclamaciones sobre la producción de otros en el futuro. Dijo que en lugar de que el resultado fuera para ella, el resultado sería para un flujo continuo de personas, durante décadas y décadas y décadas por venir.

Muchas, muchas gracias por venir, y no sólo espero que vengas el año que viene, sino que espero venir el año que viene.