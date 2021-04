Salud reporta incremento de casos de Covid-19 en 16 estados

Dieciséis estados han reportado un incremento en casos estimados de Covid-19 aunque todavía no es una alarma, informó la Secretaría de Salud (Ssa) durante el reporte técnico diario sobre la pandemia.

“Estamos viendo un cambio en la tendencia descendente. ¿Esto significa una alarma? No. En este momento, todavía no, pero no deja de ser una señal”, explicó el director general de Epidemiología de la Ssa, José Luis Alomía Zegarra.

Las entidades que han reportado dicho incremento en casos estimados son: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, por lo que el funcionario pidió a la población mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios de Covid-19.

“No necesitamos llegar a un punto en donde la curva tenga un crecimiento exponencial, para entonces recién decir cuidado, hay un problema”, expresó.

México llegó este jueves a 214,095 muertes acumuladas por Covid-19 desde que comenzó la pandemia con las 498 que se presentaron en el último día.

En cuanto a los casos confirmados, de acuerdo con la dependencia, el país sumó 3,708 nuevos contagios en el último día por lo que el acumulado es de 2,319,519.