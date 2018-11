Samsung presenta su teléfono plegable a desarrolladores

Reuters.- Samsung Electronics Co Ltd presentó este miércoles su esperado teléfono plegable a desarrolladores en San Francisco y pidió a los programadores de Android que comiencen a diseñar aplicaciones para el producto, que aún no tiene una fecha de lanzamiento.

La nueva tecnología de Samsung para pantallas flexibles de móviles recibe el nombre “Infinity Flex Display” y con ésta espera que los teléfonos que la empleen permitan a los usuarios hacer tareas más complejas que normalmente necesitarían de una tableta o un computador portátil, pero con un aparato que se vuelve mucho más compacto.

La meta es recibir comentarios de los críticos, debido a que las nuevas tecnologías necesitarán que los desarrolladores ajusten sus aplicaciones para asegurarse de que funcionen sin problemas cuando el teléfono se pliegue.

“Es un concepto emocionante y esperamos ver productos plegables de varios desarrolladores de Android”, dijo el vicepresidente de ingeniería de Android, Dave Burke, en una conferencia de Google.

“De hecho, ya estamos trabajando estrechamente con Samsung en un nuevo aparato que planean lanzar a comienzos del próximo año”, agregó.

El adelanto entregado a los desarrolladores también subraya un nuevo nivel de cautela en la planificación de productos, luego del costoso retiro de su Galaxy Note 7 en 2016 por problemas con baterías que podían incendiarse.

