Samsung presenta teléfono que se puede doblar en cuatro

Tras un primer intento fallido con el Galaxy F, y no mucho después que Motorola anunció el regreso de su teléfono plegable Razr, Samsung dio a conocer un nuevo aparato que podrá doblarse en cuatro.

En la Conferencia de Desarrolladores de Samsung de 2019, el gigante tecnológico de Corea del Sur mostró su nuevo One UI 2, la interfaz móvil para su línea de dispositivos plegables.

En un video de maqueta, Samsung reveló un prototipo que actualmente está “explorando” que comenzó a parecerse a un teléfono plegable clásico, pero luego se mostró doblado por la mitad en un cuadrado.

Samsung no dio más detalles sobre el dispositivo flexible, pero el anuncio corrobora un informe de Bloomberg de septiembre que sugería que la compañía estaba presentando un teléfono plegable que podría plegarse en un “cuadrado compacto”.

Cuando se pliega verticalmente, el dispositivo funciona como un soporte para la mitad superior de la pantalla, que se puede usar para mirar videos con las manos libres.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019